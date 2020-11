Las peores películas de 2020, que aun así hay que ver

El 2020 está llegando a su fin y con ello es tiempo de recordar las peores, más absurdas y decepcionantes producciones de cine que llegaron a las pantallas.

Remakes, secuelas, grandes producciones o intentos de revivir o iniciar franquicias son algunas de las ideas del cine que este año dejaron huella por lo malo que fue el resultado, pero que aun así, son suficientemente entretenidas para, sabiendo que no son grandes propuestas, verlas sin más expectativas que pasar el rato.

Fantasy Island

Retoma el concepto del programa televisivo de antaño en que invitados a una isla acuden a cumplir sus más grandes deseos, pero en esta adaptación, cada deseo se cumple de forma retorcida y terrorífica. No da miedo ni es muy coherente, pero comprometida al menos consigo misma.

Rebecca

La más reciente adaptación de este clásico de la literatura deja mucho que desear. La trama resulta algo boba y las ideas temáticas nunca saltan de la pantalla, haciéndola algo plana y simplona. Una joven recién casada se da cuenta que la esposa fallecida de su marido aún tiene peso en su vida.

The wrong Missy

No es la peor comedia romántica que ha habido, es sólo que parte de una premisa absurda, su comedia no tiene mucho chiste y cae en tantos clichés que parece que ni lo intentó. Trata de un hombre que invita a unas vacaciones a la chica equivocada y no tiene otra que aceptar su compañía.

Bloodshot

Es frustrante que haya talento en pantalla, una buena producción y una premisa atractiva, pero el producto al final sea tan olvidable. Así es esta cinta de acción y ciencia ficción sobre un hombre que vuelve a la vida gracias a una nanotecnología, pero que descubre que las cosas no son como parecen.

The Witches

Un remake que nadie pidió y que no su superar a la original, pese a todo el dinero de producción invertido. Esta versión es más que pasajera y carece de un encanto fantasioso que conecte con el espectador, lo que es raro dada la premisa. Anima con su energía, pero no es emblemática por nada.

Doolittle

¿Se trata de un remake innecesario que pronto olvidaremos? Claro; para fines prácticos, no es la cinta más propositiva ni tampoco, sea de paso, el primer remake-reboot de este concepto, pero la historia es una aventura infantil amena y sencilla, ideal para desconectar de los problemas.

Inheritance

Hay muchas ideas al aire que al final simplemente no cuajan y ese es el problema de esta historia llena de potencial, de donde se desprenden buenos momentos, pero que se desinfla. Una joven hereda dinero y problemas cuando descubre que su padre mantenía a un hombre en su sótano.

The Craft: Legacy

Hay varias cosas que la historia hace bien, específicamente al desarrollar con naturalidad la amistad y valores que inquietan al adolescente, pero la película también carece en otros departamentos, porque no desarrolla bien a sus protagonistas ni parece que tenga un objetivo claro que la justifique.

The Grudge

El problema con esta película es que no ofrece nada nuevo a su franquicia; es más de lo mismo pero ni siquiera de una forma que despierte la adrenalina de los fans del terror. Lo intenta al menos y por eso merece algo la pena, pero es otra vez ‘una casa maldita donde ocurrieron varios asesinatos’.