Astro, el perrito de UAdeC despide al profesor Roberto López

Esta semana la Universidad Autónoma de Coahuila campus Laguna se vistió de luto por el sensible fallecimiento del profesor M.C Roberto López de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Alumnos, compañeros de docencia y personas que convivieron con él se unieron en redes sociales para compartir homenajes personales al profesor, quien fue muy querido dentro de la facultad.

Además de su buen humor y pasión por la docencia, el profesor también era conocido por su amor a los animales.

Si bien tenía a sus pequeños perrunos en casa, Roberto también encontraba el tiempo y el cariño para entregar a Astro y Chata, las populares mascotas que los estudiantes adoptaron en las instalaciones de la universidad.

A pesar de que Chata falleció hace algunos meses, Astro continuaba estando bajo su protección, según compartió el perrito en su cuenta de Instagram.

Con dos emotivos mensajes, el responsable de la cuenta escribió una bella despedida en nombre del can.

"No tengo palabras para describir lo que siento en este momento, se que muchisimas personas lo vamos a extrañar, siempre con su buen sentido (negro) del humor en clase, pero gracias a eso las clases siempre fueron las mejores, me hizo mas amena la estadía en la universidad, una gran persona, un gran profesor, esplendido ser humano. Se que, queda en los corazones de todos! Gracias por sacarnos tantas sonrisas y por abrirnos los ojos de que el amor no existe, lo adoro y lo voy a llevar siempre en mi corazón , abrazos infinitos hasta el cielo querido profesor.", se lee en la primera publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Astro FCPyS (@astrotrc)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Astro FCPyS (@astrotrc)

Además, el propietario de la cuenta le envió un agradecimiento especial por haber cuidado, protegido y alimentado a las mascotas de la universidad.

"Gracias por siempre cuidar de Astro, de alimentarlo, de llevarlo al veterinario, llevarle su caldo de pollo.", escribió.