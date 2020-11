Paciente provoca un incendio al fumar mientras usaba una máscara de oxígeno

De acuerdo con Wales Online, los hechos ocurrieron en mayo pasado en la ciudad de Cardiff. Los detalles han salido a la luz luego de que Lee Williams, el responsable, enfrentara un juicio en su contra.

El paciente de 44 años llevaba internado en el hospital por dos semanas antes del incidente, en que el personal médico le había encontrado fumando. Le advirtieron de los peligros de hacerlo, sin embargo, Williams no cesó.

El incendio provocó daños materiales por más de 47 500 libras, un millón 270 mil pesos aproximadamente.

Durante el juicio, el fiscal señaló que Lee dijo a los trabajadores del hospital que "no le importaban" las advertencias. El día del incidente, el personal médico encontró a Williams en su habitación, su cama envuelta en llamas y el paciente con la "nariz ennegrecida" y heridas en la boca. El hombre fue condenado a cinco años de prisión.

Patient caused almost £50,000 of damage after smoking in bed whilst wearing an oxygen mask at Cardiff Hospital https://t.co/hkKapYNHeg pic.twitter.com/pPJ84JiWf1