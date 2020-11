De Inglesita

¿Quién gana si vuelve CR7 a Manchester?

Esta semana tomó fuerza el rumor de que Cristiano Ronaldo podría regresar al Manchester United en 2021. A pesar de que sería un lindo rencuentro, me quedaron muchas dudas.

A ver, seamos claros y empecemos, como dicen, desde el principio. ¿Se acuerdan del duelo entre Juventus y Barcelona en Champions League, a finales de octubre? Muchos, y me incluyo, si bien sabíamos que no estaría Cristiano enfrentando a Messi, sí creíamos que sería un partidazo por lo que representan ambas escuadras.

Pero al ver las alineaciones se me bajaron las expectativas, más por lo que ponía sobre la mesa el conjunto italiano: Kulusevski, Chiesa o Demiral me resultaban nombres ajenos.

De acuerdo, podrá ser por ignorancia, pero si se habla de futuras promesas en un equipo que ha estado acostumbrado a ganar, y que ahora no está rindiendo, me parece que el problema, tal como apunta el rumor, es financiero. Y claro, ahí “El Bicho” no tiene cabida. Más allá de lo que ingrese el cuadro de Turín por bonos o marketing, el sueldo pareciera insostenible en este presente de pandemia.

Y no habría que reprocharle a Ronaldo, si hacemos memoria, en los octavos de la Champions pasada, la Juve cae eliminada ante el Lyon, pero los goles italianos llegaron por vía del astro portugués. Él ha respondido y sabiendo de su personalidad, está claro que quiere seguir ganando. Más ahora que está en la recta final de su carrera.

SEGUNDO TIEMPO

Aquí llega mi duda. ¿Cristiano Ronaldo realmente pretende ganar algo importante con el United? Los Red Devils llevan en restructuración casi una década, desde la salida de Ferguson. Han sido temporadas de altibajos tremendos, de encajar goleadas absurdas y de maquillar funcionamientos mediocres con títulos. Y en lo personal, veo que la directiva refleja en Ole Gunnar Solskjaer a Sir Alex Ferguson.

Por eso en Old Trafford apuestan por nombres como Mason Greenwood, Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka o Donny van de Beek, por mencionar algunos. Porque buscan formar jugadores, pero justo esa transición es insostenible cuando tus refuerzos de jerarquía son futbolistas con meses de inactividad, como Edinson Cavani. Por supuesto que CR7 sería un bombazo para la liga inglesa, y ni qué decir de la cantidad ridícula de rumores que pondrían a Lio Messi en el Manchester City, pero en el fondo, sería un paliativo para los de rojo.

Seguro que Cristiano aceptaría volver si se le sigue pagando el sueldo. Otra opción que parece estar es el PSG, y justo Leonardo, su director deportivo, confirmó el interés y dijo que el conjunto parisino está en ese círculo cerrado de clubes que tienen la capacidad de fichar esta clase de jugadores. Al lugar que vaya Ronaldo habrá que seguirle, porque un crack como él no se repetirá en mucho tiempo.

TIEMPO EXTRA

Cuando estuvo en Manchester United, Cristiano Ronaldo logró estas cifras en Premier League: 84 goles, 34 asistencias, dos veces elegido jugador de la temporada, una Bota de Oro y tres campeonatos.

*Oscar Parra Silva//*[email protected]