Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien, además de felices al igual que un servidor, ya que el pasado domingo 8 de noviembre, quedará escrito en la historia del golf mexicano moderno, con el gran triunfo del tapatío Carlos Ortiz en el Houston Open, torneo oficial del PGA Tour, esto tras 42 años de sequía, ya que desde 1978 que el tijuanense Víctor Regalado, consiguiera su última victoria en este, el máximo circuito del golf mundial.

El jugador originario del Guadalajara Country Club, realmente jugó una última ronda espectacular y sin ningún error, mostrando un temple de acero, ya que en ningún momento durante la ronda, lo vimos dudar, achicarse o sentirse por debajo del nivel de la competencia. Estuvo siempre a la altura de los mejores jugadores del mundo, sin grandes festejos o aspavientos cuando embocaba un birdie o igual y lo tiraba bien y labola no caía en el hoyo, lo que nos habla de un buen manejo de su lado emocional y control de los nervios.

Yo al igual que muchos de ustedes, seguí toda la transmisión con muchos nervios hasta el hoyo 16 donde después de ese segundo tiro en el par 5 de un poco más de 200 yardas con área de penalidad (lago) al frente y al costado derecho de green, ejecutado magistralmente con su fierro 6 y dejando la bola aproximadamente a dos metros en dirección a la bandera para el águila, que lamentablemente no embocaba en el hoyo, a pesar de que el golpe con su putter fue bien ejecutado. Fue ahí donde yo en lo personal, me di cuenta que traía todo para ganar, ya que si no hubo error ni nerviosismo en ese hoyo con un tiro tan complicado bajo presión, ya no lo habría, ya que traía su nivel de confianza y concentración al cien por ciento.

Sin duda un gran triunfo que demuestra una vez más, por el gran momento que atraviesa el golf mexicano a nivel mundial, y en los diferentes tours como aquí ya lo hemos comentado en varias ocasiones anteriores. Esto se debe al buen trabajo que se viene realizando en los cimientos, en los jugadores infantiles y juveniles, de lo cual soy testigo en cada etapa de la Gira Infantil y Juvenil, y sin duda un gran ejemplo e inspiración para todos (as) los jugadores. Así como para Carlos Ortiz lo fue Lorena Ochoa en su momento y que además de conocerse muy bien, ya que ambos son jugadores surgidos del Guadalajara Country Club, enhorabuena y felicidades para Carlos y todo el golf mexicano.

Semana de Masters, buen motivo para quedarse en casa ante la contingencia y disfrutar de la transmisión hasta el domingo. Torneo del cual ya hablamos la semana anterior, donde estará participando el también mexicano Abraham Ancer, quien será el quinto mexicano que participará en dicho evento, siendo el primero Antonio Cerdá en 1961, nacido en Argentina pero radicado en México, el lagunero Juan Antonio Estrada en 1962, 1963 y 1964 siempre como amateur, Víctor Regalado en 1975 y 1979, y el año pasado también como amateur Álvaro Ortiz, hermano de Carlos. Le deseamos desde aquí a Abraham, el mayor de los éxitos, y por qué no, otro triunfo de un mexicano en el máximo circuito y en un torneo Major.

En cuanto a nuestro país, este fin de semana se estará llevando a cabo en la capital del país, la segunda Copa Valle México, en los campos de Club de Golf Valle Escondido y Campestre Chiluca, organizado por el Comité Nacional Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf (FMG), donde estarán participando algunos jugadores (as) laguneros, a quien les deseamos suerte y el mayor de los éxitos.

Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.

*Alberto González Margain//*[email protected]