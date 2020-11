'Vamos a esperar las investigaciones', dice AMLO sobre Lozoya y Peña Nieto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario se refirió a la denuncia de Emilio Lozoya en la que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray en sobornos de Odebrecht y presuntos golpes a su campaña de 2012.

"Vamos a esperar, que se integren los expedientes y avancen las investigaciones", pidió López Obrador al respecto, asegurando que su postura es que no haya "venganzas ni persecuciones políticas", pero al mismo tiempo que "no haya impunidad".

Para esos fines, el Ejecutivo federal recordó que se tiene en puerta una consulta, en la que se decidirá si se enjuicia o no a los expresidentes; no obstante, insistió en que su pensar personal es que no se fabriquen delitos sino que se haga justicia.

LOS HECHOS

Como se informó este viernes, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a quien fungiera como su secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, de utilizar los sobornos de Odebrecht en la campaña de 2012 a fin de pagar las estrategias para golpear a los entonces candidatos Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota.

El 8 de octubre pasado, Lozoya amplió la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República desde el 11 de agosto y en la que señaló a tres expresidentes, a Luis Videgaray y a otros funcionarios y exfuncionarios de participar en actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.

Detalló que con los sobornos que la firma brasileña dio para financiar la campaña de Peña Nieto el entonces coordinador Luis Videgaray ordenó pagar a asesores y analistas políticos, quienes debían entregarle directamente el resultado de su trabajo.

"Si bien los entregables referidos eran reportados directamente a Luis Videgaray Caso, tengo conocimiento de que básicamente se trataba de productos tales como encuestas electorales, diseños de estrategia de comunicación para golpear y desacreditar a los candidatos de la oposición, con especial referencia a Andrés Manuel López Obrador, aunque tuve conocimiento de que se incluía a Josefina Vázquez Mota", señaló.

La ampliación de denuncia de Lozoya es una de las pruebas que tiene la FGR contra el también exsecretario de Relaciones Exteriores y el expresidente Enrique Peña Nieto en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX-/0000-865/2020, integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).