Reportan usuarios de Xbox Series X que 'se quema'

Ya que los videos despertaron la preocupación en nuevos usuarios, Microsoft aclaró que se trata de una broma viral.

Todo surgió de un tuit en el que un usuario explica que se debe lanzar humo de un cigarrillo electrónico a la consola para provocar que éste salga por las rejillas y luzca como 'un incendio'.

how to get your Xbox Series X to blow up:

1) buy a vape

2) blow vape into bottom of Xbox

3) feel proud of the smoke you created

4) post to Twitter and profit

video via @XboxStudio pic.twitter.com/RxLI62uxmg