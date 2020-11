Respalda Gómez Urrutia reforma de AMLO para regular outsourcing

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia (Morena), brindó su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo en materia de regulación de la subcontratación, que tendrá como Cámara de Origen la Cámara de Diputados. En diciembre de 2019, en comisiones unidas del Senado se aprobó un dictamen de reformas a las leyes de Trabajo y Seguro Social, en materia de subcontratación, que se generó a partir de una iniciativa de Gómez Urrutia.

Dicho dictamen se quedó detenido en la mesa directiva y se consideró que se debían escuchar puntos de vista del sector privado. El Ejecutivo federal informó la mañana de este jueves 12 de noviembre que envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas en materia de subcontratación.

Gómez Urrutia señaló que este proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador "representa un paso trascendental para la defensa de los derechos de los trabajadores y pone fin a la simulación laboral, evasión fiscal y al pago de cuotas de seguridad social, que generan cuantiosas pérdidas a la hacienda pública". Afirmó que está de acuerdo en que la Cámara de Diputados inicie el proceso legislativo, aún cuando desde hace un año, una reforma con dictamen quedó pendiente de ser votada por el pleno.

Gómez Urrutia rechazó que "la regulación o desaparición de esta figura vaya a afectar a la planta productiva del país, como lo han mencionado algunos empresarios que se resisten a perder sus privilegios y que por años han amasado grandes fortunas a costa de violentar las conquistas de la clase trabajadora".

Señaló que en las contrataciones outsourcing, "en la mayoría de los casos, los trabajadores no reciben utilidades, ni aguinaldo, cotizan al Seguro Social por debajo de su salario real, no generan antigüedad y anula la sindicación y el derecho a huelga". Una vez que se reciba en la Cámara Alta la minuta en materia de subcontratación, en comisiones del Senado "están preparados para completar el proceso legislativo, ya que desde hace un año se aprobó un dictamen no fue turnado al Pleno". Dijo que la iniciativa del Ejecutivo "coincide en varios aspectos fundamentales con esa propuesta, que en esencia buscaba regular este esquema de contratación y acabar con todos los atropellos en contra de los trabajadores y las prácticas fiscales fraudulentas".