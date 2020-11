Los más inquietantes mundos distópicos que han aparecido en series de televisión

Los mundos distópicos de las series de televisión ofrecen contextos y ambientes que enriquecen la narrativa que presentan. Con interesantes propuestas del futuro, abiertas a la crítica y la reflexión también, estos son algunas de las más inquietantes realidades imaginarias que han presentado varios programas.

The Purge

La serie toma la premisa base a partir de la saga cinematográfica que sorprendió precisamente por su concepto, un mundo en el que en Estados Unidos, un día al año, todo crimen imaginable es legal por 12 horas. La idea se tiñe de acción y terror, pero también de reflexión social dura y directa.

The 100

¿Cómo sería el mundo si una explosión nuclear terminara con la vida en la Tierra? De ahí parte este programa, ambientado 97 años tras una guerra que pone fin a la sociedad actual. Los sobrevivientes, que viven en el espacio, se disponen a regresar, esperando no morir en el intento y trascender.

Altered Carbon

Ciencia ficción cyberpunk en el que en un futuro muy lejano, 2384, existe la tecnología para transferir la conciencia humana a cuerpos de personas que sirven algo así como ‘vasijas receptoras’. Claro, el privilegio es sólo de los más pudientes y esto traerá consigo muchos problemas sociales.

Black Mirror

Este mundo mitad ficción mitad realidad, es tan preciso en sus predicciones y reflexiones, que debería darnos miedo. Quizá el contexto sea un mundo futurista, pero el análisis a la dependencia tecnológica, la experimentación con inteligencia artificial y temas relacionados, es precisa y actual.

The Man In The High Castle

La historia imagina cómo sería la vida si Estados Unidos y los países aliados no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Aquí se ambienta en 1962, con los Nazis alemanes y un Japón imperial al poder, rigiendo un control autoritario y fascista a la sociedad estadounidense, que se rebela.

3%

Este programa brasileño de Netflix propone un mundo dividido por dos clases sociales muy separadas, en donde aquellos que viven en la pobreza extrema, añoran el otro ambiente de extravagancias, oportunidad que sólo un porcentaje de jóvenes, creen al menos, puede alcanzar.

The Handmaid’s Tale

Si el relato sobre una realidad teocrática llevada al extremo resuena, es por los paralelismos que puede tener con el mundo del siglo XXI. En la historia, las mujeres son ‘útiles’ sólo si tienen hijos o atienden a sus maridos, señalando así ideas misóginas, clasistas y fanáticas llevadas demasiado lejos.