Garza volando con una anguila saliéndole del cuello se hace viral

El anguila aparece perforando la garganta del ave, para así liberarse, una escena de la naturaleza que está sorprendiendo a internautas.

El pez pudo escapar gracias a su cola puntiaguda, que suele usar para cavar en el fondo del agua, pero que también emplea para escapar en situaciones de peligro, como en este caso. Se desconoce a su vez qué pasó con el ave una vez que la anguila pudo librarse.

"Horror moment eel bursts its way out of heron's throat while it's flying away" Yeah, headline (from Daily Star) speaks for itself. Photos are from Maryland. Heron survived. Photos Mr Sam Davis. #birds #birdsvsfish #eels #animals pic.twitter.com/JoPQMcvMVv

The old adage, 'Be careful what you eat!' holds true for this #heron after devouring a #snake eel that burrowed out of the bird - Sam Davis photographer captured the image - Article at LadBible https://t.co/MwXwOqhgAZ - #NaturePhotography - Appreciated by @narrativelens pic.twitter.com/O8lDhJrK4f