Anciano toca el acordeón frente al hospital donde está ingresada su esposa

El video de un hombre de 81 años que toca el acordeón fuera del hospital en el que está ingresada su esposa, a la que no puede visitar debido a las restricciones por el coronavirus, se está haciendo viral.

Stefano Bozzini ha tenido que mantenerse alejado de su esposa Carla Sacchi mientras ella permanece en el hospital, así que ideó una forma de animarla, tocarle música bajo su ventana; algo que hizo durante una hora, recoge la agencia Ruptly.

La grabación fue tomada la semana pasada en el municipio de Castel San Giovanni, en la región de Emilia Romaña, en Italia. Bozzini aparece en el clip sentado sobre un taburete, tocando música, mientras varias personas, entre ellas su esposa, se asoman por la ventana desde el hospital.

"Siempre me piden que toque y no me detengo. Incluso cuando me casé todos me pedían que tocara, pero vi a Carla bailando con otros y luego fingí haberme lastimado la mano porque quería que solo bailara conmigo", cuenta Bozzini, que lleva casado con Sacchi desde 1973.