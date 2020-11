Errores ortográficos ayudan a resolver el secuestro y asesinato de un niño

Los errores ortográficos de un delincuente ayudaron a resolver un caso de secuestro y asesinato de un niño de 8 años en el estado de Uttar Pradesh, en India.

Según informa The Times of India, el pasado 26 de octubre un niño de la ciudad de Hardoi fue a visitar a su abuela y desapareció. Ese mismo día, sus padres recibieron un mensaje de texto del supuesto secuestrador, que leía: "Trae un rescate de 200 000 rupias (55 mil pesos) a [la ciudad de] Sitapur. No informe a la policía o su hijo será asesinado". Las palabras "policía" y "Sitapur" estaban mal escritas.

Más tarde, el niño fue encontrado muerto y el 4 de noviembre sus padres presentaron una denuncia. Se sospechó inicialmente del propietario del teléfono desde donde se mandó el texto, pero esta persona no sabía ni leer ni escribir, así que se siguió investigando el caso.

Se detuvieron a diez personas más que podrían haber estado involucradas. Entonces se les pidió escribir un mensaje de texto en un teléfono, que incluía las palabras "policía" y "Sitapur".

Uno de los detenidos cometió aquí los mismos errores ortográficos que en el mensaje del rescate. Resultó ser un familiar lejano del niño, que finalmente fue arrestado y acusado de secuestro y asesinato.