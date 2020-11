'No ha sido notificada', dice abogado de Robles sobre nueva orden de aprehensión

Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, no ha sido notificada de una nueva orden de aprehensión en su contra, informó su abogado Epigmenio Mendieta.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el abogado señaló que la difusión de esa información es "calculada" y es parte de un proyecto político en su contra.

"Hasta este momento no se ha cumplimentado (la orden)… Yo he solicitado ya a la Fiscalía General de la República que me dé acceso a esa carpeta, he hecho la solicitud correspondiente y estamos en espera de la respuesta que nos proporcione y que nos den acceso a esa carpeta, que nos entreguen la orden y todo lo que contiene la carpeta de investigación", comentó.

Mendieta señala que la respuesta puede ser que hasta que no se cumplimente la orden, podrá tener acceso.

"Existe (la orden), porque se difundieron dos pantallazos de la misma. En una de ellas aparecía una firma digital, que es la que usa el Poder Judicial de la Federación, por lo que yo deduzco que sí existe, pero no la conozco", dijo.