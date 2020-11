Sacan de fosas 104 cuerpos en Jalisco

Octubre se convirtió en el tercer mes con más cadáveres exhumados de fosas clandestinas en Jalisco y es también el tercero con más víctimas de homicidio en casi cuatro años.

Las cifras oficiales de la Plataforma de Seguridad señalan que el mes pasado la Fiscalía localizó y abrió cuatro nuevas fosas clandestinas y que en esos 31 días rescató 104 cuerpos enterrados.

Se trata de un promedio de 3 cadáveres al día, lo que sólo es superado por enero de este año, cuando la dependencia recuperó los cadáveres de 164 personas, y noviembre de 2019, cuando extrajeron 107 víctimas, presuntamente enterradas por la delincuencia organizada.

En suma, son ya 481 cadáveres extraídos de 22 fosas en la entidad, lo que rebasa ya lo realizado en 2019, año en que rescataron a 285 víctimas de 33 fosas.

Con tal cantidad de cadáveres exhumados, octubre se convirtió además en el tercer mes con más víctimas de homicidio doloso en 2020, en suma 258, de acuerdo con la Plataforma Seguridad Jalisco.

El reclamo de las familias de personas desaparecidas ha sido el mismo desde hace años: la Fiscalía no busca en vida, sino en fosas, lo dijo Marisela Rivera, mamá de Víctor Eduardo Campos Rivera, desaparecido desde el 23 de marzo.

"¿Por qué encuentran tantas fosas clandestinas, con tantos cuerpos y no pueden encontrar a los vivos? Me enseñan muchos papeles. Me dicen: 'esto ya se giró para allá, ya se giró para acá'", reclamó la madre el 21 de octubre.

Aun con este nivel de violencia, los homicidios dolosos registran una ligera baja en 2020, de apenas el 2.3 por ciento, pues suman 2 mil 183 víctimas en 10 meses, 52 menos que en el mismo lapso de 2019.

Finalmente, octubre es también el mes de 2020 con más víctimas de feminicidio. Se trata de 8 mujeres asesinadas por motivos de género, con lo que son ya 48 indagatorias por este delito, apenas dos menos que en el mismo lapso de 2019.

En 2019, en el 87.6 por ciento de los feminicidios no hubo ni verdad ni justicia, pues de 60 víctimas en ese año, solo consiguieron 8 sentencias, según el estudio Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio.