El Espacio de Cerpa

Después de lo que sucedió el pasado domingo en Tampa, he llegado a pensar de que probablemente, hubo algo turbio en el partido por el campeonato de la NFC el día 20 de enero del 2019 cuando los dizque jueces del partido entre los Santos y los Carneros, no marcaron una interferencia de pase que era más clara que el agua del defensivo de Los Ángeles Nickell RobeyColeman cuando el receptor Tomylee Lewis, ya estaba listo para completar y darle el pase aNueva Orleans al Súper Tazón LIII lo que impidió que Drew Bress, se coronara por segunda ocasión en el partido grande porque era evidente, de que Nueva Inglaterra y Brady, no tenían argumentos para enfrentarse a la gente de Sean Payton.

Fue la peor paliza que el tramposo mariscal de campo de los Bucaneros, haya recibido en sus 21 temporadas en la liga y le otorgó, a los Santos, el desempate sobre Tampa en cualquier escenario cara a cara dominando al equipo de Bruce Arians, de todas las formas imaginables viéndose al pasador de Nueva Orleans confiado y cómodo con su complemento íntegro de creadores de juego por primera ocasión en todo el año que, Taysom Hill, representó 123 yardas de ofensiva ya sea lanzando, corriendo o recibiendo balones los que nos da a entender, que ya tenemos al nuevo “mil-usos” de la liga porque en , tuvimos la fortuna de ver a Jim Jensen de los Delfines jugando tanto en la ofensiva, defendiendo así como en los equipos especiales y cuyo seudónimo, si no me falla mi memoria de teflón, se lo pusieron los comentaristas de Televisa; Tampa Bay viaja a Carolina para enfrentarse a las Panteras el domingo al medio-día mientras que Nueva Orleans, recibe a los pobres 49´ers más tarde.

Es evidente de que los Acereros siguen con suerte ya que, el domingo pasado, se comían las uñas todos los seguidores del equipo de Tomlin viendo como de manera inverosímil, los Vaqueros casi les quitan lo invicto perdiendo hasta por 13 puntos con una escuadra de Dallas que comenzaba con su cuarto mariscal de campo y que, por segunda ocasión, Roethlisberger lanzó tres pases de anotación sobre dos rodillas lesionadas mientras que Minkah Fitzpatrick, rompió un pase en las diagonales en la última jugada del juego devolviéndole el oxígeno a toda la nación Pittsburgh para llegar, por primera vez en su historia, con marca de 8-0 y que, ahora que todo esto del mentado virus que lamentablemente ya les pegó, no sabemos cómo les vaya a ir el domingo en la tarde cuando reciban a los Bengalíes.

Y sin duda que el equipo de la semana, fueron los Bills derrotando por 10 puntos a los Halcones Marinos donde Josh Allen, se mantuvo firme a un esquema de Seattle obsesionado con su perímetro completando 31 de 38 pases para 415 yardas y tres anotaciones y en el que, la defensiva deBuffalo, trajo un plan de juego pesado por ellos mismos lo que obligó a Russell Wilson a perder cuatro balones donde la gente de Sean McDermott, convirtió en 16 puntos por lo que ahora, los Bills han ganado tres partidos de manera consecutiva y con la oportunidad de mejorar a 3-0 contra los equipos de la división oeste de la Conferencia Nacional mientras que, Pete Carroll y su gente, viajan a Los Ángeles para enfrentarse a los Carneros.

*Rodolfo Cerpa Robles//*[email protected]