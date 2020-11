Regidor de Torreón sostiene altercado con personal de Laboratorio

El regidor de la fracción del PRI en Cabildo de Torreón, Héctor Estrada, protagonizó un altercado ayer por la mañana con personal del Laboratorio de Biología Molecular en el municipio. Según versiones de la coordinación del centro, exigió realizarse una prueba COVID-19 sin tener previa cita o atender los protocolos sanitarios correspondientes.

Al respecto ofreció una explicación la doctora Martha Rangel, quien se encuentra al frente del espacio e inclusive fue reconocida en septiembre pasado con las llaves de la ciudad por su destacada labor en la lucha contra la pandemia, de parte del alcalde Jorge Zermeño.

"Él iba a solicitar una muestra con nosotros, se formó sin tener una cita previa y sin seguir con el protocolo adecuado, no tenía cita y aparte exigía una muestra cuando no estaba anotado ya en los listados…El disgusto del señor regidor fue porque pasamos a otras personas, nosotros procuramos que vaya la fila como debe de ser, con orden y con cita previa, son protocolos muy estrictos y así nos manejamos, la gente comprende, pero en este caso el señor se molestó mucho porque pasamos a otras personas, también nos reclamaba de que no le queríamos hacer la prueba cuando él ya había sido positivo y pasó su tiempo de cuarentena, se portó muy grosero", indicó.

Rangel informó que además el edil solicitaba una prueba para su hijo como tema adicional, por lo que al ser rechazado según los protocolos aumentó su molestia y lanzó consignas contra el personal del lugar.

En un video tomado por la propia Martha Rangel se puede observar que el edil le reclama directamente: "¡Haga bien su trabajo, eso es lo que tiene que hacer!".

Acto seguido la misma Rangel le recuerda que precisamente eso se encuentra realizando, motivo por el cual incluso fue reconocida por el alcalde Jorge Zermeño el pasado 15 de septiembre en el evento patrio de la Plaza de la Tortuga.

"¿Sabe por qué se la dieron (llave de la cuidad)?, ¡Porque nosotros (regidores) la propusimos!", revira Estrada, quien luego se marcha lejos de la toma.

Por su parte, el regidor Héctor Estrada afirmó que no fue su intención "abusar de su cargo" o causar alguna ofensa al personal médico en la región Señaló que se trató de un "malentendido" y que en ningún momento buscó generar alguna polémica con el personal del laboratorio o con la propia doctora.

"Si mi actuar ofendió tanto a la doctora, como al personal de salud o alguna de las personas que estuvieran ahí en la fila, les pido una disculpa, la verdad es que no es mi intención abusar de mi cargo, ni mucho menos, yo iba programado, pero me comentaron que por protocolos no se podía realizar la segunda prueba cuando ya tenía un antecedente positivo, pero sí tenía una cita programada, nunca fue con la intención de abusar de mi cargo".