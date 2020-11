Regidor de Torreón se disculpa por altercado en laboratorio COVID-19

El regidor de la fracción del PRI en Cabildo de Torreón, Héctor Estrada, afirmó que no fue su intención “abusar de su cargo” o causar alguna ofensa al personal médico en la región, esto luego de que protagonizara un altercado con trabajadores del Laboratorio de Biología Molecular de Torreón al tratar de obtener pruebas para detectar COVID-19.

Los hechos ocurrieron este miércoles en la mañana y fueron grabados en el celular de la doctora Martha Rangel, encargada del espacio y quien denunció que la actitud del edil para exigir la prueba fue con faltas de respeto y sin tener previa cita.

Al respecto, Héctor Estrada señaló que se trató de un “malentendido” y que en ningún momento buscó generar alguna polémica con el personal del laboratorio o con la propia doctora.

“Si mi actuar ofendió tanto a la doctora, como al personal de salud o alguna de las personas que estuvieran ahí en la fila, les pido una disculpa, la verdad es que no es mi intención abusar de mi cargo, ni mucho menos, yo iba programado, pero me comentaron que por protocolos no se podía realizar la segunda prueba cuando ya tenías un antecedente positivo, pero sí tenía una cita programada, nunca fue con la intención de abusar de mi cargo”.

Aunque no justificó su conducta, afirmó que personalmente ha tenido situaciones de tensión personal por haber tenido el contagio del COVID-19 en su familia; reiteró además su respeto por la doctora Rangel y todos los integrantes del sector salud en la Laguna, de quienes afirmó han tenido una labor “destacable” en contra de la pandemia.