Desechan impugnación contra plurinominales

Los magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila desecharon la queja contra a asignación de candidatos plurinominales de Morena. Con ello se cierra el caso sobre la designación de diputados locales en el estado.

Ayer, en sesión virtual del Tribunal, se resolvió el expediente TECZ-JDC-182/2020, donde personas que indicaban ser integrantes de Morena impugnaron la designación de diputado de representación proporcional.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Electoral Local desecharon la impugnación al ser improcedente por la falta de interés legítimo y jurídico de las personas promoventes.

Se argumentó que "las personas promoventes no demostraron que estuvieron en la lista de candidaturas a diputaciones por Morena, por lo cual no cuentan con un derechos o un interes afecto de manera directa, al no ser competidores en la contienda por dichas diputaciones".

Cabe mencionar que desde el inicio de las campañas de la pasada jornada, el partido Morena se ha visto envuelto en una serie de impugnaciones por la designación de candidaturas y de la lista de plurinominales por falta de transparencia y de apertura en el proceso.