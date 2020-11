Congelan leyes contra fracking en México

Rebeca Hernández asoma la cabeza entre las rejas de la tienda de su familia, La Escondida. Ya pasados los 40 años, rotunda y con vestido azul, recuerda cómo hace más de un año inundó su pueblo un olor nauseabundo. Al principio pensaban que era un animal muerto, pero luego vieron que el origen era el pozo petrolero Pankiwi-1EXP, situado a escasos 400 metros al este de su comunidad, La Plancha, donde colindan Puebla y Veracruz, y que para empresas de hidrocarburos es la cuenca petrolera Tampico-Misantla, y se realiza fracking.

Esa práctica sobre la que el presidente López Obrador dijo claro y alto durante su toma de protesta: "No se permitirá el fracking"... Reiteró en el número 75 de sus 100 compromisos: "No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking", pero que en los hechos no se ha prohibido.

Aunque existen ocho propuestas legislativas completamente congeladas en el Congreso, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos se han seguido aprobando planes de exploración, campos y pozos que requieren sí o sí de fracking y, según una decena de pobladores, ejidatarios y antiguos operarios de empresas que hacían fracturas hidráulicas, continúa siendo práctica común.

En lo que va de la 64.ª Legislatura, de septiembre de 2018 a marzo de 2020, han sido presentadas ocho iniciativas diferentes, cinco en la Cámara de Diputados y tres en el Senado, pero todas comparten el mismo destino y esperan dictamen en comisiones: la congeladora.

En la cuenca de Tampico-Misantla, Alberto, quien ya se retiró del fracking y que pide ocultar su nombre por miedo a represalias, dice que no puede contar el número de veces que ha fracturado un pozo convencional.

Tras una minifractura de cinco minutos para ver que todo estuviera en orden, comenzaba una hora de bombeo de agua y químicos: "Cuando empezaba, la tierra temblaba un poco", recuerda.

Alberto no podría haber fracturado pozos si se hubiera votado y aprobado la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica que Antares Vázquez y Martí Batres, senadores de Morena y con mayoría en el Congreso, presentaron en julio de 2019. Desde entonces espera dictamen en las comisiones de Energía y Medio Ambiente.

La voz cantante la lleva la Comisión de Energía, que está presidida por uno de sus compañeros de partido, Armando Guadiana, empresario coahuilense carbonífero, reconoce Antares Vázquez.

Se solicitó respuesta al senador Guadiana, pero no se consiguió.

El diputado Lenin Pérez, de Coahuila y que ha presentado dos iniciativas en vinculación con el PAN, tiene otra explicación: "Parece que hay un doble discurso; por un lado la posición pública del presidente, por otro, parece que hay una línea tirada desde el Ejecutivo para que no avance ni se manifieste en ley, y mientras se sigue avanzando en exploración y reservas no convencionales", y ejemplifica, "mira cómo se comporta la Cámara con todo lo que le interesa al Ejecutivo, que no se le mueve ni una coma y va en fast track".