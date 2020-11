Inicia CDMX pruebas anti-COVID

Luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el ensayo clínico de Fase Tres de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por la empresa china CanSino, este viernes 13 de noviembre en la Ciudad de México las autoridades comenzarán con la aplicación de 5 mil dosis para capitalinos voluntarios que no hayan contraído la enfermedad y mayores de edad.

Guillermo Miguel Ruiz-Palacios, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, informó que el estudio se realizará en la citada institución y en tres centros de salud: Dr. José Castro Villagrán (Coyoacán), David Fragoso Lizalde (Tlalpan), y en Pedregal de las Águilas (Tlalpan), que tienen tasas altas de positividad en las personas que acuden a hacerse pruebas, es decir, de 30% o mayor.

Explicó que el estudio clínico iniciará con cinco voluntarios y posteriormente se incluirán entre 100 y 150 al día, hasta completar alrededor de 5 mil personas sanas mayores de 18 años, que tendrán monitoreo semanal durante 12 meses. "Al inicio se les tiene que tomar una muestra de sangre, una muestra de exudado nasofaríngeo para descartar que no estén infectados en ese momento, y posteriormente se da la vacunación. A los 28 días se toma otra muestra de sangre para determinar su respuesta de anticuerpos a la vacuna y este va a ser en un subgrupo, no va a ser en toda la población, pero sí se van a tomar algunos otros exámenes relacionados o sea en general de su condición de salud, y cada vez que tengan algún evento respiratorio van a tener que informarnos. Se les va a tener que tomar una muestra de exudado nasofaríngeo para descartar que ese evento respiratorio no sea por COVID y esto es durante un año", explicó.

Ruiz-Palacios resaltó que también existe un seguro internacional -que se adquirió con la participación del estudio- directamente ligado a un evento adverso relacionado con la aplicación de vacuna y para el manejo del paciente con enfermedad grave por COVID-19.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó sobre el arribo de 7 mil unidades de vacuna del laboratorio chino CanSino Biologics "para aplicarse de inmediato".

Previamente había comunicado que el estudio representa una inversión de CanSino por 140 millones de dólares en la fase 3 para probar la vacuna en la que participan 15 mil voluntarios.

Expresó un "especial" reconocimiento por el profesionalismo y exactitud con los que actúan.

"La esperanza se va traduciendo en realidad contra COVID-19", expresó.