Detienen a líder pesquero y otros miembros de cooperativas en Baja California

El líder pesquero Sunshine Rodríguez y otros miembros de las cooperativas fueron detenidos la madrugada de este miércoles en un operativo federal que, aseguran familiares, fue ilegal debido al uso de violencia y a que incumplieron con el Estado de Derecho.

Sara Ahumada habló con la prensa frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali, a donde se trasladó luego de la detención de su esposo. Afirmó que fue una detención violenta y acusó a los oficiales que irrumpieron en su casa de destruir propiedad privada y robarse artículos de valor. "A mi hijo lo despertaron encañonado, lo amenazaron de que si él abría la boca o hacía la seña a su papá de que algo le pasaba. ¿Cómo fue? Como estamos acostumbrados en México: violento. Nunca dijeron por qué vamos, por qué nos lo llevamos, alguna orden… quebraron puertas e hicieron destrozos y se lo llevaron sin decir nada", narró. Luego de haberse acercado al edificio federal con su abogado, Ahumada dijo que no le permitieron ver a su marido ni alguna autoridad le dio información sobre su situación legal o su condición de su salud.

"Es humillante, es una impotencia tan grande... ¿Dónde están los derechos? Yo no estoy en contra de que hagan su trabajo las dependencias y que si tienen que entrar a detener o investigar que lo hagan bajo derecho, ¡Bajo derecho!… Yo no podía levantar la cara y ver, quería levantar la cara y ver la habitación de mis hijos, pero me volvieron a someter", narró.

Esta es la segunda vez que Sunshine Rodríguez es detenido. La primera fue en noviembre de 2017. En aquella ocasión, recordó Sara, ella y su esposo fueron trasladados hasta la prisión federal del Altiplano en el Estado de México y durante el arresto también fueron encañonados. Incluso sus hijos, que tenían 3 y 10 años. El abogado de la familia, Felipe Alfredo, dijo que además de Sunshine también fueron arrestadas entre cinco y seis personas más por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Todos los detenidos tienen relación con las cooperativas pesqueras, aunque podría haber más personas, ya que el operativo continuó durante el transcurso del día. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dijo durante su transmisión matutina que el estado ayudará con el resguardo en el puerto de San Felipe para evitar que genere algún tipo de reacción por parte de los simpatizantes del líder pesquero.