Se cayó YouTube y los usuarios se burlan de la falla con memes

Los cibernautas de Twitter se manifestaron con el hashtag #YouTubeDOWN en donde compartieron las graciosas imágenes tras la falla en el sistema.

Aquí te dejamos algunos.

Yo después de ver que YouTube no carga ningún video y no es culpa de mi internet YouTubeDOWN pic.twitter.com/6vI6QgGjNL

Así me vi cuando me di cuenta que no era mi internet el que estaba fallando si no que youtube se cayo YouTubedown pic.twitter.com/jAcWERLws2