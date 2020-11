Cinco diputados votaron contra Coahuila en materia de presupuesto: alcalde de Monclova

El presidente municipal de Monclova, Jesús Alfredo Paredes López, fustigó a ocho de los 11 diputados federales que representan al Estado, por haber votado a favor de la ley de egresos de la Federación que recortó más de 1400 millones de pesos a Coahuila, o por no presentarse a defender el presupuesto de 2021.

El munícipe explicó que el tema que más le preocupa es la desaparición de los fondos de seguridad.

“Nosotros no estamos en contra de que sigan apoyando a nuestros adultos mayores, de que apoyen a nuestros estudiantes ni mucho menos (queremos) que dejen de apoyar a nuestras mujeres, pero lo que si es preocupante son los fondos de seguridad” sostuvo.

Recordó que en años anteriores había mucha inseguridad, y que gracias a las políticas locales y estatales aplicadas, a las inversiones en contratación de elementos, capacitación, equipamiento y armamento, coordinado todo con buenas estrategias se eliminó la presencia del crimen organizado.

Sostuvo que Coahuila es uno de los estados más seguros del país, y dijo que en la entidad saben cómo combatir el crimen, pero sin recursos no podrán hacerlo.

“Obviamente que los diputados de Morena siguieron las líneas de su partido” dijo el mandatario.

Coahuila tiene 11 diputados federales en el Congreso, por Monclova está Melba Farías Zambrano, del Movimiento Regeneración Nacional.

Quienes votaron para aprobar la Ley presupuestal con el recorte de mil 400 millones de pesos para Coahuila fueron todos de Morena: la ex priista monclovense postulada por el PT y agregada como legisladora a Morena, Melba Farías; el lagunero Francisco Javier Borrego; los plurinominales Diego Eduardo del Bosque Villarreal y Miroslava Sánchez Galván; y el comarcano ex panista metido al Partido del Trabajo y “prestado” al Movimiento Regeneración Nacional José Ángel Pérez Hernández.

El también ex panista y hoy morenista, el lagunero Luis Fernando Salazar, no se presentó a la sesión del Congreso y no votó.

Lo mismo hizo la diputada del Partido Acción Nacional originaria de Monclova, Silvia Garza Galván: no asistió a la sesión. Tampoco fue la legisladora priista por Saltillo Martha Garay Cadena.

Sólo los priistas saltillenses Rubén Moreira Valdez y Fernando de la Fuente Hernández y el acuñense del partido estatal Unidad Democrática Coahuilense, votaron contra la ley presupuestaria con los recortes.

Paredes López expuso que los legisladores que votaron por aprobar la ley de egresos sin el presupuesto necesario “quizá no lo estudiaron” y advirtió que estuvieron mal, igual que los diputados que no se presentaron a votar, porque en esa sesión se decidió el futuro de todo el próximo año.

Paredes explicó que para el próximo el año que entra no recibirá Coahuila mil 400 millones de pesos, y tan solo la región centro dejará de recibir 150 millones de pesos, donde destaca la desaparición del recurso para Fortaseg.

Indicó que en diciembre analizarán una reestructuración al presupuesto municipal, y se dejarán de realizar obras porque no descuidarán la seguridad.

El ayuntamiento aplica 40 millones de pesos en sueldos, equipamiento, alimentación, combustible y todo lo que ocupa el Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Monclova (GATEM), que en el organigrama opera bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y opera en todos los municipios de la Región Centro de Coahuila.

Entre las estrategias que se buscan es que los otros 12 municipios de la región también apoyen para mantener operando al mismo nivel a dicha corporación, porque no es opción desaparecerla, indicó.

“Si (por ejemplo) Frontera paga la gasolina y el mantenimiento de las unidades vamos de gane,” ejemplificó el alcalde.

Advirtió que el 2021 “viene más complicado que el año supuestamente difícil que iba a ser éste”. Dijo que en el renglón de la salud tampoco bajará presupuestos, pues no se puede bajar la guardia en estos tiempos. Si salvamos una vida estamos de gane; no queremos que siga habiendo fallecidos (por la pandemia) concluyó.