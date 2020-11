Alcaldesa asesinada en Veracruz habría solicitado apoyo a funcionario estatal

La alcaldesa de Jamapa (Veracruz), Florisel Ríos, quien fuera privada de la libertad y asesinada este miércoles 11 de noviembre había solicitado apoyo al secretario de Gobierno del Estado Eric Cisneros por temor a un ataque.

De acuerdo a audios dados a conocer por el diario Reforma, Ríos posteriormente lamentó acudir al funcionario estatal.

"Me dirigí a hablar con el Secretario de Gobierno ayer, me arrepiento enormemente, se los digo de frente, porque la manera como me trató el señor no lo merecía, me acerqué a él, me dijo: te quiero decir que estás mal", dijo.

En otro mensaje expresó preocupación por la seguridad de su familia y ella. Su esposo se encuentra prófugo por una serie de acusaciones contra su gestión en el DIF local.

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no habrá impunidad en el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos (PAN-PRD), ocurrido la mañana de hoy miércoles.

Ríos fue asesinada y su cuerpo abandonado en un paraje del municipio de Medellín de Bravo. Los reportes policíacos, dieron cuenta que la presidenta municipal había sido privada de la libertad por un comando.

Su crimen ocurre luego que las dirigencias estatal y nacional del PRD habían venido denunciando una serie de presiones y amenazas en contra de sus alcaldes por parte del gobierno Estatal.