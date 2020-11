Toma de casetas actividad comparable con el huachicol: AMLO

Al asegurar que son grupos que se dedican a medrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que en la toma de casetas que realizan diversos grupos es un modus operandi para obtener dinero de forma ilícita, y comparó esto con una acción similar al "huachicol".

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal denunció que estos grupos no están defendiendo ninguna causa justa o por falta de servicio, y apuntó que algunas personas les pagan por ir a tomar las casetas "tenemos los datos".

"Es un modus operandi el tomar las casetas para sacar dinero, es un acto ilícito, es como el 'huachicol', No hay ninguna causa justa que se defienda, no es porque hubo una represión, o la policía reprimió unos manifestantes y entonces en protesta se tomó la caseta, o porque hace falta agua potable en la colonia cerca de la caseta, o porque cuando se hizo la autopista no los indemnizaron. No, no, no hay nada de eso, son grupos que se dedican a medrar", indicó.

"Vamos nosotros a seguir buscando que no se actúe de esa forma porque eso es robarle al pueblo, es robarle a la hacienda pública y no hay que olvidar que el dinero de la hacienda pública el dinero del pueblo, si no entra recurso en la caseta, porque se lo roban es menos dinero del presupuesto y esto afecta a todos, y antes se permitía todo lo que era el 'huachicol'", señaló.

"Hago un llamado, porque muchos van ahí sin tener claro lo que están haciendo, algunos hasta les pagan para que vayan. Tenemos los datos", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario llamó a quienes realizan estas acciones a "portarnos bien, desde el más arriba que tiene que pagar sus impuestos hasta cualquier otro ciudadano, no hay privilegios", expuso.