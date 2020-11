NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

En su nuevo disco, Noel Schajris no sólo liberó las canciones inéditas que ha escrito durante toda su carrera musical, sino que también hizo una introspección a su capacidad artística.

Para el cantante, la época de confinamiento fue una oportunidad de viajar en el tiempo y explorar en el baúl de sus recuerdos. El pasado nueve de octubre liberó las diez primeras canciones del álbum “Mi presente” en el que se incluyen temas que escribió y descartó o nunca grabó a lo largo del tiempo, incluso cuando componía junto a Leonel García, su compañero en el dueto Sin Bandera.

La semana pasada estrenó los diez temas restantes junto con el video musical del sencillo “Infinitamente tuyo”, donde utiliza la misma camisa que usó hace 15 años en un concierto de Sin Bandera.

“Cantar en este presente todas estas canciones fue muy catártico, muy emocionante darme cuenta de lo que no valorizaba tanto artísticamente en esos momentos; que eran canciones que yo había de alguna manera desestimado, o no había elegido y dije ‘wow que injusticia porque son canciones maravillosas que en el presente las pude valorar y grabar mejor que nunca, porque vocalmente me siento mejor físicamente, de muchas maneras me siento mejor que hace 10 o 15 años”, dijo en entrevista Noel Schajris.

Hoy hará su segundo concierto streaming en el que utilizará siete cámaras y una grúa para grabar. La experiencia de su primera presentación virtual, en octubre, le dejó enseñanzas que espera mejorar.

“Estamos muy emocionados de hacer cada vez mejor los shows, sueño con tener las caritas de todos los espectadores en una especie de pantalla enorme, a ver si lo logramos para el último show del año, que será en diciembre, pero la calidad del audio es buenisima y vamos a ir mejorando”, afirmó.

Recientemente estrenó una multiplataforma en la que además de contenido exclusivo, ofrece la oportunidad de tomar clases de canto con él.

“Hace rato que tenía ganas de hacer una escuela de canto pero con esta situación dije, bueno voy a ofrecer clases personalizadas, ya hay varios que se están suscribiendo y está bueno porque te conectas por zoom y es una clase de una hora aproximadamente y es increíble porque me pongo a pensar qué pasa si yo a los 18 o 20 años hubiera tenido el chance de tomar una clase con alguien a quien admirara totalmente”, contó.

Tiene 10 piezas musicales.

Disponible en Spotify.