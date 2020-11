Los que literalmente iniciaron un plantón de protesta fueron nuestros subagentes, quienes pusieron sus casas de campaña a las afueras de San Lázaro en la capirucha del esmog, y es que se preguntan con curiosidad cómo le van a hacer el diputado dormilón Luis Fernando Salazar, amigo del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el diputado “chapulín” José Ángel Pérez, que cobra en el Partido del Trabajo y cuando se puede también en Morena, para responderles a sus conciudadanos ante los recortes federales que pegarán a Coahuila y Durango. Los dos expanistas están ansiosos por ocupar un lugar en la boleta electoral rumbo a la alcaldía de Torreón en la elección de 2021, y los subagentes aseguran que le meterán todos los recursos posibles que han ganado de la venta de carbón y de algodón, respectivamente. Aunque la realidad se verá hasta el próximo 15 de noviembre, fecha en que se aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

Y a que, a decir de los intrigosos subagentes, uno que otro paparazzi estará apuntando con su lente hacia los dos suspirantes laguneros para ver si respaldarán el bolsillo de los coahuilenses que votaron por ellos o los traicionarán apoyando el presupuesto trazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque los paparazzi también estarán con marcaje personal sobre otros becados, como Miroslava Sánchez Galván, Javier Borrego Adame, Melba Farías Zambrano y Diego del Bosque, para ver si como votan duermen. Y es que, a decir de los representantes de varias cámaras empresariales, a muchos diputados federales de nuestra región curiosamente se les descompuso el teléfono y no reciben ni llamadas ni mensajes, como si supieran que les hablan para pedirles que pidan más dinero para el estado en el presupuesto que ya se coció.

***

Preocupados por todo el contagiadero que dejaron en nuestra sufrida Comarca Lagunera los torneos de pádel y las bodas “fifís”, nuestros subagentes, disfrazados de gel antibacterial rebajado en agua, nos comentan que uno de los problemas que se están teniendo para contener el fastidioso e implacable coronavirus es que del lado de Durango, por más que se decreten y decreten estrictas medidas de prevención, la realidad es que no hay quien las aplique; es decir que ni en la hermana república de Gómez Palacio, ni en Lerdo, las direcciones de inspección y verificación se han aplicado al estricto control de cierres de establecimientos públicos, horarios de venta de alcohol o a exigirles a los comercios que cumplan con los protocolos de sanidad, es decir que ni la alcaldesa morenista de la “alternancia” Marina Vitela ni el alcalde priista Homero Martínez han apoyado las medidas emitidas por el “góber” panista de Durango, José Rosas Aispuro. Según los subagentes, incluso el pasado fin de semana uno que otro antro del Miguel Alemán operó sin pena ni gloria; es decir que para ellos el semáforo rojo que tanto asustó a las autoridades desde la capirucha del alacrán en La Laguna no ha tenido eco, lo cual habla no solo de la falta de coordinación entre las autoridades del Estado y los Municipios, sino la ausencia de gobierno estatal en La Laguna, no solo porque no hay operativos estatales, sino que, a decir de los subagentes, don Pepe Rosas Aispuro no se ha percatado de la grave situación, por decir lo menos, en la región.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de taza de exquisito café gourmet, nos recuerdan que fue aquí en esta columna donde desde hace tiempo dijimos que se viven las últimas semanas de la administración municipal de Torreón encabezada por Jorge Zermeño Infante. Los subagentes, que todo lo ven o lo oyen, no se dieron por sorprendidos por las declaraciones del edil el pasado lunes a la incómoda prensa, de que sí existe la posibilidad de que deje su cargo en febrero. Don Jorge anhela una diputación federal por la vía fácil… Perdón, plurinominal, porque así ni le cuesta ni hace campaña, y tampoco hay riesgos de que los ciudadanos le den una desconocida en las urnas; aunque otro ex legislador federal y jefazo de lo que queda del blanquiazul que está en la lista de suspirantes pluris es Juan Antonio García Villa, y como los primeros nombres de la lista son palomeados por el CEN desde la capirucha del smog, la competencia está reñida, ya que ambos tienen peso y buenos padrinos. La estrepitosa caída de su partido, Acción Nacional, el pasado 18 de octubre, alentó sus intenciones de bajarse del barco en lo que es la tercera vez que ocupa la presidencia municipal. Confirmar sus aspiraciones solo calentó más el caldero por la división que existe entre los grupos panistas enquistados en la Presidencia municipal, que en medio de la rebatiña hasta le endilgan a don Jorge la responsabilidad por la pérdida de los 4 distritos electorales. Lo cierto es que el alcalde de Torreón ya se vio en San Lázaro, donde la próxima legislatura, que de una u otra forma le tendrá que hacer oposición al Gobierno federal, se pondrá como para rentar balcón.

***

Luego del sorprendente triunfo que tuvieron en las pasadas elecciones los próximos becados… Digo, diputados del resucitado Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Coahuila, muchos suspirantes, que ya no andaban de parranda, sino que estaban muertos, revivieron y se envalentonaron pensando en que la estructura del partido quedó tan bien aceitada que les alcanzará para repetir la hazaña el próximo año, cuando se elegirán los diputados federales y los alcaldes de la provincia de Coahuila. Nuestros subagentes, disfrazados de juez de boxeo, dicen que los que andan sugiriendo y pregonando, como que no quiere la cosa, las cualidades políticas de su perfil y lo bien que se vería su foto en la boleta electoral del 2021 son dos priistas que sueñan con la candidatura. Por una parte, el zar de las finanzas en la provincia, Xavier Herrera, subsecretario de finanzas, guionista y director de la productora de videos ACME; y por el otro, el magistrado influencer Miguel Mery, quien, dicen en algunos sectores del PRI, no está conforme con la beca de 15 años que le dieron en el Poder Judicial del Estado, y aún se sueña despachando en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad. Mientras son peras o son manzanas, ya parece que estará más complicada la lucha interna en el tricolor que la propia contienda electoral. ¿Será?

***

“No encontramos nada significativo”, fue la conclusión a la que llegó la flamante Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno a la investigación que hizo sobre las “travesuras” del hermano del presidente, Pío López Obrador, y derivada de la denuncia presentada ante los muchachos de la Fiscalía General de la República por las videograbaciones que se viralizaron en las inestables redes sociales. Y aunque tanto en las imágenes como en los diálogos se ve al hermano consentido del “preciso” de la 4T recibiendo jugosos “donativos” en efectivo de un operador político de Chiapas para financiar la campaña del ahora inquilino del Palacio Nacional, según lo que ahí se escucha, y se conoció que presuntamente durante año y medio se le estuvo surtiendo de contribuciones al buen Pío, recibió la férrea defensa de su hermano, quien dijo que no fueron actos de corrupción, sino “contribuciones para el partido”. Hágame usted el favor, respetable lector; si su propio hermano lo justificó y exoneró, ¿pues cómo iba a actuar en su contra el jefazo de la UIF, Santiago Nieto? Ah, pero si se tratara de un simple mortal o de algún partido de oposición al partido de moda, seguramente que ya le habrían congelado las cuentas y le habrían cateado la casa. Con esta historia se comprueba una vez más que las persecuciones de la UIF solo son para algunos. Así, si usted, que nos lee, alguna vez en su infancia se quedó con la feria cuando lo mandaron por las tortillas, cuídese, porque puede caer en las terribles garras de Hacienda, que por lo menos lo va a “quemar” públicamente.