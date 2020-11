Call Center en Torreón, una trinchera contra el COVID-19

En las computadoras del Call Center para atención del COVID-19 en La Laguna no dejan de aparecer listas con nombres, edades y domicilios. El personal ahí tiene claro que no solamente se trata de números de reporte, son vidas que se han visto modificadas de manera drástica por la pandemia, en muchas ocasiones además es tratar vía telefónica con personas con miedo, vergüenza y la incertidumbre de si podrán salir adelante o si han contagiado a su familia.

"Las principales dudas que manifiesta la población es el desconocimiento, 'si voy a mejorar o si voy a empeorar', sabemos que el COVID-19 es una enfermedad nueva, que de hecho muy poco se sabe sobre su mecanismo de mejoramiento de las personas, o sea '¿cómo voy a mejorar o cómo voy a complicarme?'. Aquí lo que hacemos es la asesoría de las personas, explicarles en qué momento de la enfermedad se encuentran", indicó Rubén Arturo Orona Luévano, responsable del Call Center en la región Laguna, zona de Coahuila que encabeza prácticamente todos los indicadores de la pandemia.

Rubén Arturo Orona es médico y se encarga no solamente de coordinar los esfuerzos que se realizan para monitorear a la población contagiada del SARS-CoV-2 (COVID-19), sino de cuidar que los operadores telefónicos se mantengan en un ambiente seguro y libre de virus. Para ello ha dispuesto que las mesas de trabajo sean circulares y con distancia social adecuada, además de que en cada cambio de turno se ejecutan filtros de revisión de temperatura, el uso de cubrebocas y careta es obligatorio, "es complicado para nosotros, pero estamos haciendo un servicio", reconoce.

El espacio fue inaugurado oficialmente el pasado 23 de octubre y se instaló en la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Torreón, desde entonces se han brindado 5,627 atenciones en general. Se trata de un espacio en el que las autoridades notifican a nuevos contagiados sobre su situación, luego se generan cercos sanitarios con los que pudieron tener contacto con cada persona positiva, desde ahí arranca la labor de llamarles y pedirles que mantengan confinamiento hasta saber si también han sido contagiados.

Para agilizar y mejorar la efectividad del Call Center se ha determinado centrar el esfuerzo de seguimiento en los denominados "contactos estrechos", se trata de encuentros sociales en los que una persona contagiada pasa al menos 15 minutos con otra no contagiada, mientras omite alguno o todos los protocolos sanitarios para evitar el COVID-19. Según estimaciones del propio centro así han ocurrido la mayor parte de los recientes contagios en la Comarca Lagunera.

"Cualquier reunión sin cubrebocas ahorita ya lo podríamos aclarar así (contacto estrecho), claro que de octubre a la fecha ha habido más reuniones y esperamos que la población coopere porque ya se vienen las fiestas más grandes de todo el año, que es de Navidad y Año Nuevo y ahí también se pueden olvidar este tipo de protocolos. Nuevamente reiteramos que cualquier reunión que pudieran hacer en casa propia o ajena, en cualquier establecimiento, pues el riesgo existe, porque la persona no puede saber que tiene COVID ya que no tiene síntomas y no se ha hecho la prueba, pero puede ser portador del virus", explicó el médico.

En exclusiva para El Siglo de Torreón, el coordinador de la Mesa Operativa del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, Luis Gurza, ofreció un recorrido por el Call Center y explicó la importancia de generar los cercos sanitarios. Detalló que se trata de la principal estrategia para frenar nuevos contagios y apoyar al personal de hospitales en su encomienda contra la pandemia.

El funcionario informó que se trata de un esfuerzo compartido entre el Municipio de Torreón y el Gobierno de Coahuila, además reconoció el aporte de la UAdeC para instalar centros idénticos en las regiones Sureste, Centro y Norte.

"Se toman diversas decisiones, muchas de estas decisiones tienen que ver con el manejo de la información, en ese tenor la Mesa Operativa determina instalar un Call Center a propuesta del señor gobernador para andar dándole seguimiento, para cazar a los positivos, de manera que cuando un laboratorio nos dice que hay una persona positiva, este Call Center se encarga de darle el puntual seguimiento a esa persona", explicó.

Gurza precisó que pese a la imagen tradicional que su nombre sugiere, el Call Center de COVID-19 a La Laguna no recibe llamadas de personas que sean positivas o que tengan sospecha de contagio, sino que opera a la inversa y abordando también a quienes pueden estar en riesgo de haber contraído el virus.

En una de las mesas del lugar está precisamente "Daniela", operadora que pasa rápidamente sus dedos por un teclado telefónico y va generando una hoja digital, en sus manos está la responsabilidad de marcar a quienes tienen riesgo de sufrir complicaciones y de esa forma enviar apoyo médico a su domicilio, el tiempo es clave y también lo es su criterio.

La joven con semblante serio no se aparta ni un momento de la pantalla, tampoco deja de hablar en la línea, cada operador tiene a su cargo un reporte de contagio positivo por turno y debe darle seguimiento no solamente en particular, sino con todas las personas sospechosas y los "contactos estrechos".

En caso de que los operadores, supervisados por médicos, encuentren a una persona con síntomas graves y con claras complicaciones, se le envía una ambulancia y se procede a internar en alguna cama disponible. Es una labor de monitoreo y de análisis de datos que requiere horas de esfuerzo.

Luis Gurza destaca por su parte uno de los mayores "aciertos" del Call Center, se trata de una relación estadística y georreferenciada de contagios activos confirmados, en términos prácticos es un mapa actualizado del virus en Torreón. Con datos al 10 de noviembre resultaba difícil encontrar un sector libre de una marca roja, es decir, de un caso positivo.

"No solamente nos sirve para saber el lugar en el que viven, nos sirve para enfocar acciones de contención, ir a sanitizar negocios, transporte público, parques de esa zona, es un trabajo de inteligencia como tal… Confiamos que esto va a bajar los contagios, pero necesitamos el apoyo de la gente", señala Gurza Jaidar.