Un monólogo para conocer el silencio

Nacida en Torreón, pero radicada en Morelia, Michoacán desde hace quince años, Lian Ventura realizó sus primeros ejercicios artísticos gracias a la escritura musical. Identificada como cantautora, pronto el mundo de las letras llamó su atención al grado de publicar un par de libros de poesía: Cortando viento y Deshojando amor.

Más tarde, sus aptitudes literarias y musicales le abrieron brecha dentro del ejercicio teatral, donde encontró otro sitio en el cual poder expresarse. Así, en Morelia llegó a trabajar con la compañía Foro 4 y su amor por los escenarios registró un incremento inspirador.

Precisamente, desde esa tierra purépecha, donde se suele dialogar con la muerte en un ambiente colorido, Ventura comenzó la escritura de un monólogo para abordar el tema del duelo, en una visión a la experiencia humana de perder a un ser cercano.

La obra, que se condensó bajo el título de Nos basta el silencio, será presentada los próximos 12 y 13 de noviembre en el Café Tumbao de Torreón.

Nos basta el silencio es un monólogo de corte dramático que funda su vitalismo en la idea de que la muerte no es la catástrofe implantada en el imaginario colectivo. Su narrativa teatral enfatiza en que la muerte es parte de la vida y como tal también es portadora de un aprendizaje.

Fue en 2016 cuando este monólogo se presentó por primera vez. La obra es fruto de una convocatoria en la cual Ventura participó y que significó la motivación perfecta para abordar un tema que le interesaba con anterioridad. "Finalmente la muerte es una experiencia universal", expresa la artista en entrevista vía telefónica.

Nos basta el silencio ofrece la historia de una mujer en constante búsqueda por entablar un diálogo con su padre fallecido. Esta ausencia duele, pues en vida mantenía una relación especial con su progenitor, en la que a pesar de la distancia, se percibía una comunicación no hablada.

¿Pero basta el silencio para sanar de una herida profunda? Ventura comparte que este monólogo es un dispositivo que puede ayudar al espectador a liberar los dolores reprimidos, gestados a través de las vivencias cotidianas. El problema, considera, radica en que estos dolores no se hablan y reposan inquietos en silencio.

"Preferimos irlo guardando y guardando. Me parece que en algún momento este dolor guardado no hace bien. Es mejor liberarlo poco a poco para que no se vuelva una enfermedad, una amargura o un resentimiento".

Lian Ventura afirma que este monólogo da pie a escenas donde el público puede conectar con el personaje y sentirse identificado. A fin de cuentas el duelo es un proceso que permite al ser humano expiar su sufrimiento.

"Este personaje es muy sincero, muy abierto con ese dolor interior, de tal manera que el público sepa que también puede tener ese dolor interior y que a lo mejor no se lo ha permitido, que a través del arte o a través de este monólogo se pueda permitir más libertad (...) Incluso cuando estamos en silencio y escuchar, es muy valioso. El mundo físico no lo es todo, existe otro espiritual (…) El mundo todo el tiempo se está depurando, todo el tiempo se muere y se nace".

Lian Ventura presentará su monólogo Nos basta el silencio los próximos 12 y 13 de noviembre a las 19:30 horas en el Café Tumbao. Se reitera habrá cupo limitado, el uso de cubrebocas será obligatorio y se tomarán las medidas sanitarias necesarias.