Buen Fin no repunta ocupación en hoteles; baja al 2% en Coahuila

La Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila informó que pese a que ha arrancado el programa Buen Fin, no ha repuntado la ocupación en los hoteles, por lo que pidió al Gobierno del Estado no limitar más el porcentaje de ocupación, así como que no se cierre este sector.

De acuerdo al presidente de la asociación, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, pese a que dio arranque el programa Buen Fin, no han repuntado las ocupaciones en los hoteles de Coahuila.