Renuncia secretario general en Benito Juárez tras hechos en Cancún

El secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en esta ciudad, Isaac Janix, presentó también su renuncia al cargo en medio de la polémica por la dispersión a balazos de una protesta en Cancún. El funcionario, a su vez, es regidor con licencia, por lo que se espera su retorno a su curul, como concejal.

"Yo he decidido el día de hoy, hablar con la presidente municipal y presentarle mi renuncia, porque no estoy de acuerdo con las situaciones de cómo se han llevado en las últimas semanas.

"En el tema de la seguridad no estoy de acuerdo con que exista el Mando Único, no ha dado resultado y lejos de eso, yo como nativo de esta ciudad no debemos acostumbrarnos a estas situaciones y regresará a mi curul como regidor para que mi primera acción sea exigir que en Benito Juárez ya no haya Mando Único y se hagan las destituciones correspondientes", indicó.

El encargado de la política interna de la comuna dijo que sus principios están por encima de cualquier proyecto político y reiteró que hay temas en los que ha diferido con la edil.

Janix Alanis subrayó que la responsabilidad en lo sucedido en los disturbios de ayer es la policía municipal y la estatal, la primera, supeditada a la segunda a través del Mando Único.

El error de la edil, consideró el concejal con licencia fue "no haber tomado las medidas de prevención en cuanto a la situación que se dio ayer; creo que tuvimos tiempo suficiente para hacer una estrategia correcta y no fue lo que sucedió. No se me escuchó, tuvo una reunión en la mañana el día de ayer".

Separan del cargo a Eduardo Santamaría, director de Seguridad en Cancún, tras dispersar a balazos protesta

Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, informó que fue separado de su cargo Eduardo Santamaría, director de Seguridad Pública de Cancún, tras la manifestación feminista que fue dispersada a balazos.

En entrevista con Ciro Gomez Leyva, en Grupo Fórmula, señaló que ahora se tiene separado de su cargo, porque debe de haber una investigación.

"Ahorita lo tenemos separado del cargo, pero en investigación en este momento. Sí hay una responsabilidad. Aunque la operación depende del mando único, alguien tuvo que llevar la batuta y es lo que estamos esclareciendo en este momento", comentó.