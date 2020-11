Siete excelentes villanos de la televisión

Ser un villano en una historia de ficción no es fácil, porque un personaje antagonista puede fácilmente caer en el estereotipo y el unidimensional. El villano no actúa sin motivo y no es malo sólo porque sí; al contrario, su lógica debe ser tan convincente y su actuar tan preciso y bien trazado, que uno se pregunte qué tan malo o realmente malo, es el ‘malo’; o en cuyo caso, qué tan lejos podrá llegar antes de que alguien le ponga un alto.

En programas de series, algunos villanos han destacado placenteramente, ya sea por su trazo, su historia, sus malvadas acciones que añaden mucho buen drama al programa o el gran carisma con que los actores los interpretan. Campbell Eliot en The Society La serie se centra en un grupo de adolescentes que se quedan solos cuando los adultos desaparecen. Evidentemente se pelea por el liderazgo y entran en juego intereses personales, pero Campbell es ese manipulador siempre a la distancia que sabe engañar y atacar, directamente o entre sombras. Rachel Duncan en Orphan Black La historia trata de la clonación y específicamente se centra en una mujeres que descubren son el experimento de algo más grande y peligroso, personificado nada menos que una de ellas, Rachel, la dura, sin escrúpulos y nada empática hacia otros mujer, que hará lo que sea por el poder. Petyr Baelish en Game of Thrones Su gran acierto es saber mover las piezas del tablero, sin que nadie se dé cuenta que lo hace. Forma alianzas a conveniencia o se declara enemigo según sirva a su agenda, siempre con un objetivo firme, beneficiarse y salvaguardar su propio futuro. Y hace muy bien su papel, quizá demasiado. Mary Wardwell en Chilling Adventures of Sabrina Lo interesante de este personaje es que hay mucho más detrás de ella de lo que inicialmente parece. Ha sido traicionada, olvidada, castigada y relegada, por el simple hecho de exigir lo que le corresponde. Es despiadada pero sabe también cuándo atacar y cuándo es mejor formar alianzas. Oswald Cobblepot en Gotham De esos villanos que más que ser malos por naturaleza, tienen que sobrevivir a un mundo lleno de maldad al punto que su única salida es caer presa de la cruda realidad. Oswald busca respeto y termina perdiéndose en el escenario criminal, pues, en efecto, es traicionero y vengativo, siempre. Villanelle en Killing Eve No hay asesina más retorcidamente entretenida como esta joven psicópata, obsesionada y encaprichada con convertirse en el cazador y no en la presa, en el juego del 'gato y el ratón'. Astuta e inteligente, sabe que la clave es no perder de vista el objetivo, y disfrutar del trayecto. Leland Townsend en Evil Hay que ser muy malévolamente ágil para cumplir con el objetivo de la destrucción, haciendo que otros comentan los actos de maldad, pero eso es lo que hace este hombre interesado en corromper la humanidad del hombre, aprovechando las debilidades del otro, para usarlas de forma cruel.