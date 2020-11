Una estupidez disparar al aire para dispersar manifestación en Cancún: SSP-QR

Fue una estupidez de seis elementos de la policía de Cancún disparar al aire para dispersar una manifestación y ellos pagarán por sus actos, afirmó el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella.

"La circunstancia se salió de control cuando deciden acudir, por la tarde-noche, al gobierno municipal y las instalaciones no estaban resguardadas de forma debida y la infraestructura ya es muy antigua condiciones de seguridad para atender el tema so genera más estrés en los policías que al verse superados, al ver una cantidad importante de fuego, probablemente llevaron a cometer cierta estupidez... No hay manera no forma de justificarlo", comentó.

Agregó que es una estupidez que terminará en un delito de los seis elementos que participaron en tomar las armas y la persona que haya dado la instrucción.