'Tenemos la conciencia tranquila', dice AMLO sobre supuesta falta de apoyo en Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, ante una supuesta campaña de medios que señalan que el gobierno federal no está apoyando a los miles de damnificados por las inundaciones en Tabasco, él tiene su conciencia tranquila.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que su conciencia es el tribunal que lo juzga y que si no tuviera tranquila su conciencia no podría gobernar México.

"Me llama mucho la atención, porque hay toda una campaña en los medios, los que no nos quieren. Me estaban diciendo, no sé si es cierto, que hasta estos periodistas que no nos ven con buenos ojos, ya están por irse a Tabasco para hacer reportajes para que la gente nos cuestione o nos critiquen o nos exija o manifieste que no estamos haciendo nada.

"Están muy desesperados nuestros adversarios, pero tenemos nuestra conciencia tranquila. Yo tengo un tribunal, que es el que me juzga y ese tribunal es mi conciencia. Si no tuviese mi conciencia tranquila, pues no podría yo gobernar al país, no podría yo ni siquiera descansar, no podría yo dormir, entonces tengo mi conciencia tranquila".

En Palacio Nacional, el presidente aseguró a sus paisanos que no están solos y que el gobierno federal los apoyará "como siempre" ante estas inundaciones que afectan la mayoría de los municipios del estado.

"Aprovechar para decirle a los paisanos que no están solos, que estamos haciendo todo para apoyarlos como siempre", dijo.