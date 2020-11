¿Quién fue Carl Sagan?

Nació el 9 de noviembre de 1934 y falleció el 20 de diciembre de 1996. Fue mayormente conocido por el programa documental de televisión ‘Cosmos: Un viaje personal’, una serie de divulgación científica en que se trataban temas sobre astronomía, producida en 1980 por Sagan junto con su esposa Ann Druyan. Carl además fue el guionista y presentador.

Su observación del planeta Venus contribuyó a descubrir las altas temperaturas en la superficie de este astro. Fue uno de los que sugirió que pudo haber vida en Marte. También planteó la hipótesis de que una de las lunas de Saturno, Titán, podría albergar océanos de compuestos líquidos en su superficie; y que una de las lunas de Júpiter, Europa, podría tener océanos de agua subterráneos.

Conocido por su capacidad de transmitir las ideas científicas de una manera sencilla e interesado tanto por el universo, su exploración e investigación, como por hacer accesible el conocimiento científico a toda la población, es también muy recordado por sus investigaciones sobre la posibilidad de vida extraterrestre, gracias a sus estudios en astrobiología.

Fue brevemente asesor en la película ‘2001: Una odisea del espacio’, dirigida por Stanley Kubrick. La película ‘Contacto’ de 1997, protagonizada por Jodie Foster, está basada en su novela homónima, publicada en 1985. Y fue en 1978 ganador del Premio Pulitzer de Literatura General de No Ficción, por su libro ‘Los dragones del Edén’.

Today we remember astronomer and science communicator Carl Sagan (1934-1996) on his #birthday. A leading visionary in the American space program, Sagan inspired millions with his love for space exploration. Learn more: https://t.co/4YfZafxGJb pic.twitter.com/GVUhIPfEhV