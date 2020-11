Vibremospositivo

AGRADECIMIENTOS

La gratitud es uno de los sentimientos más hermosos que tiene el ser humano, es tomarse el tiempo de pensar y valorar todas las cosas positivas que hay en la vida, y mientras más la practiquemos, mayor bienestar y felicidad traerá a nosotros.

Estamos acostumbrados a agradecer solamente cuando las cosas salen como nosotros esperamos, y eso está muy bien, pero es todavía más enriquecedor y gratificante agradecer por esos momentos de adversidad que nos toca vivir, porque siempre tienen un regalo que nos ayuda a crecer y ser quienes somos hoy en día.

Hace algunos años se presentó un momento difícil en mi vida, de esos que te mueven totalmente, y tienes que salir de tu área de confort. Momentos que esperas nunca vivir. No entendía qué pasaba ni el para qué, no les voy a decir que en ese momento estaba positiva porque no fue así ya que el temor me invadió por completo, en esa lucha constante de vivir días desde el miedo y días desde el optimismo. Una persona muy querida me ayudó a abrir mi mente a reencontrarme y con ésto, a darme cuenta de las muchas "herramientas" que tenía guardadas en un cajón, pues con el correr de la vida las había dejado ahí.

Ahora puedo decir que volteo hacia atrás y agradezco infinitamente ese momento. Definitivamente no ha sido un proceso fácil, pero cuando te enfocas y eres consciente de la calidad de tus pensamientos, te interesas por conocerte mejor, por amarte y por agradecer hasta las cosas mas simples de la vida. La empiezas a ver de diferente manera. A partir de aquel momento aprendí que todos los días tengo dos opciones al despertar: vivir desde el miedo o vivir desde la expansión. En el pasar de este tiempo se me han seguido presentando diferentes retos, pero verdaderamente se viven de diferente manera.

Hoy y todos los días agradezco primero a Dios por permitirme un día más de vida, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, por cada una de las personas que han tocado mi vida y por los que ya no están físicamente pues dejaron grandes aprendizajes en mí.

Me gustaría compartirles cómo podemos ayudarnos para hacer del agradecimiento un hábito y los invito a que lo pongan en práctica: Tómate 10 minutos diariamente y en un cuaderno escribe 5 situaciones de tu día por las cuales estás agradecido. Es importante que cada día pongas cosas diferentes y en un tiempo te sorprenderás.

¿Te animas?

