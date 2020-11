Llama Alianza Federalista a rechazar recortes en Presupuesto 2021

Los diez gobernadores de oposición agrupados en la Alianza Federalista llamaron a los diputados federales a que, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 ponderen su compromiso con la ciudadanía y rechacen "los recortes impuestos a estados y municipios" desde el gobierno federal.

Rechazaron, a través de un pronunciamiento conjunto, que en su demanda de recursos haya una ambición perversa o intención desmedida, sino un sentimiento de desesperación y solidaridad que comparten ahora con el Poder Legislativo.

Pusieron énfasis en que "nuestra discusión sobre el PPEF 2021 no contiene cálculos electorales, ni ha sido fortuita; forma parte de una serie de acciones-reacciones ante cada traspié dado por políticas de carácter unilateral y centralizadoras de poder y recursos".

Los mandatarios emanados del PAN, PRI, PRD, MC y el independiente de Nuevo León atajaron: "nuestro reclamo acerca del presupuesto no es producto de una rabieta política, y sólo busca alertar sobre los riesgos en salud, seguridad y bienestar de millones de mexicanos. No podemos darnos el lujo de arriesgar el progreso alcanzado en décadas de sudor patrio en una opción presupuestaria no lo suficientemente analizada y consensuada".

"Frente a esta situación es indispensable que los mexicanos, incluidos los servidores públicos y representantes del pueblo electos democráticamente, cerremos filas sin distinción de color e ideología", demandaron.

Advirtieron que tampoco es una súplica, "es un supremo deber enraizado en nuestra democracia representativa y unidad federalista. La ciudadanía está atenta y su juicio sobre las posturas que asumamos todos los actores en este tema será inapelable".

Llamaron a la opinión pública a mantenerse vigilante de las acciones legislativas, "para evitar prisas indebidas y cerrazones insostenibles".

Los gobernadores enfatizaron que la urgencia por atender la pandemia los unió y en convergencia pusieron en marcha acciones inmediatas para hacer frente a la crisis sanitaria, sin contar a la fecha con apoyos extraordinarios por parte de la Federación. "Hoy las víctimas están cercanas a las 100 mil y nuestra frágil economía nacional está diezmada.

Subrayaron que la Alianza Federalista invita a los diputados del Congreso de la Unión a priorizar el bienestar de sus conciudadanos por sobre diferencias ideológicas, y a enfocarse a su deber como representantes políticos por sobre agendas partidistas", señalaron en un comunicado.

Recordaron que el pasado viernes acudieron al Palacio de San Lázaro a entregar su propuesta de modificaciones al PPEF 2021.

Indicaron que este documento no sólo ofrece un marco presupuestal equitativo y solidario esquematizado por grupos de trabajo de expertos en la materia, sino también un planteamiento factible de respetar los montos de participaciones federales a todos los estados y municipios de México.