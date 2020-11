DICHOS DE SOR JUANA

En una colección de máximas con que Sor Juana enriquece un monólogo de su personaje teatral llamado Música –porque es la alegoría de la música–, incluye la que se lee arriba y que viene a decir que el fracaso en la consecución de una gran empresa no resta la energía de quien la intentó.

La frustración del intento no agota las fuerzas ni la voluntad. O no debiera hacerlo. “No conseguir lo imposible / no desluce lo brïoso”.

Cabe una aclaración relacionada con las formas poéticas. Se habrá notado que la i de la palabra brioso ha sido coronada no con el punto que dicta la tradición ortográfica sino con la diéresis.

La causa de que aparezca así la palabra mencionada es que el monólogo de Música lo escribió la Décima Musa en versos octosilábicos y brioso, según la gramática tradicional –y la prosodia–, sumaría sólo siete sílabas.

Con la diéresis se indica que la palabra no debe leerse con dos sílabas, brio-so, sino con tres, brï-o-so.

De nuevo con la máxima, se puede ver que tiene la misma intención de otras sentencias que quizá leyeron quienes se detienen en este espacio, es decir, es como un consuelo ante el fracaso, pero un consuelo que estimula porque reconoce el impulso vital y el ánimo arrojado de quien se ha lanzado a conseguir lo imposible de lograr.

Se puede ver entre líneas –entre versos– que La Fénix Americana pretende, como los grandes escritores, alzar, si es el caso, la moral de quien escucha su obra o la lee.

Sabe que muchas veces después del fracaso la moral se flaquea y flaquea la voluntad. Por eso Sor Juana dice: “No conseguir lo imposible / no desluce lo brïoso”.