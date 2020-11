Encuentra una cámara oculta disfrazada de cargador para teléfono

Una modelo estadounidense que encontró alojamiento en Brooklyn, Nueva York a través de Airbnb, denunció en redes sociales que durante su estadía en un departamento encontró una cámara oculta, disfrazada de cargador para teléfono.

Alex Undone publicó el pasado 29 de octubre la historia en Instagram, donde detalla que la cámara estaba en la sala y a primera vista parecía un simple cargador con conexión para USB, pero dentro traía una cámara y una tarjeta de memoria para almacenar las imágenes

"La única razón por la que sabía lo que era fue por un video de hace años que se hizo viral, en el que una joven modelo advirtió a otras mujeres sobre espeluznantes fotógrafos que las usaban en baños, vestuarios, etc.", escribió Alex.

Dice que se quejó con la policía, pero le dijeron que su caso se encontraba en "una zona gris", pues no estaba claro si e anfitrión violaba alguna ley.

Según Airbnb, se prohíbe la instalación de cámaras de seguridad o dispositivo similares en espacios privados. "No importaba que posiblemente me viera desnuda. Era su casa, y si estoy desnuda en las 'áreas comunes', eso es cosa mía", se queja la modelo.

La oferta de vivienda no obstante, fue eliminada al momento del catálogo de Airbnb. "Mi privacidad fue violada y utilizada para Dios sabe qué. Me robaron la tranquilidad y ni siquiera me permitiré pensar cuánto peor podría haber sido esto si mi hija hubiera estado conmigo. Por favor, protéjanse porque estos sistemas no lo harán", aconsejó también Alex.