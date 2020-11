Alcalde japonés gana fama porque su nombre suena como el de Joe Biden

Yutaka Umeda es un nombre que se volvió tendencia el fin de semana pasado, tras que Joe Biden fuera declarado ganador en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque los nombres de ambos políticos suenan parecidos.

El alcalde de la localidad de Yamato, ubicada en la prefectura de Kumamoto, en Japón, se hizo famoso prácticamente por casualidad, pues los caracteres de su nombre suenan algo así como ‘Jo Baiden’, detalla el Japan Daily News.

"He sentido una conexión no muy distante, pero la rapidez con la que se ha hablado de esto me ha dejado un poco perplejo", declaró Yutaka.