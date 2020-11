'Acusaciones sobre retiro por la Estafa Maestra no son nuevas'

Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles negó que exista una nueva orden de aprehensión en contra de la exfuncionaria y dijo que el señalamiento de la UIF sobre un retiro "fast track" de recursos por 16 millones 385 mil 899.84 pesos "no es una acusación nueva".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radiofórmula, Epigmenio Mendieta indicó que no han sido notificados de la última orden de aprehensión en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu.

"No hemos sido notificados de esta orden de aprehensión, en todo caso queda como un trascendido… formalmente no hay en la ley un término para el cumplimiento de esta orden de aprehensión, de tal manera que nosotros estaremos al pendiente en el transcurso de esta semana y si no se notifica, entonces empezaremos con las acciones legales para el efecto de que seamos formalmente notificados".

Respecto al documento que circuló hace unos días sobre una supuesta orden de aprehensión contra Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el abogado argumentó que la difusión tiene que ver con "interés mediático" de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero.

"Esa información obra en dos dependencias, o está en la Fiscalía General de la República, que es a quien le entregaron el mandamiento judicial o está, efectivamente en el juzgado de control que emitió la orden, simplemente es darse cuenta a quién le interesaría mediáticamente que se dé a conocer esta información a manera de trascendido, eso con la finalidad de influir en las dos resoluciones que están pendientes de dictarse. Una, el amparo que está por resolverse en contra de la medida cautelar y dos, el sobreseimiento… finalmente es darse cuenta a quien le interesa que esa información se difundiera de esa manera y no se ejecute".