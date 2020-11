A Evo sí. ¿Y Biden?, cuestionan 

El representante del Partido Demócrata en México, Gricha Raether, cuestionó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no haya reconocido todavía el triunfo de Joe Biden en las elecciones de EU.

"No entendemos por qué el Presidente de uno de los socios comerciales y países más cercanos a Estados Unidos ha optado por esta vía", dijo. "Llama la atención que cuando ganó el Presidente Evo Morales, en una elección también contenciosa y también cuestionada, no esperó a los resultados finales para expresarle su felicitación", agregó.

Recordó que más de 70 jefes de Estado han felicitado a Biden porque saben que con 270 votos prácticamente ganaste. No obstante, descartó afectaciones a la relación bilateral. En tanto, el represente en México del Partido Republicano, Larry Rubin, advirtió que la elección en EU aún no termina y que México no quisiera estar del lado equivocado en caso de que se revierta la tendencia y Trump se reelija. "Creo que eso es lo que el Presidente ha hecho, ser muy prudente, no felicitar ni a uno ni a otro", dijo. Los que avizoran una confrontación con el próximo Presidente de EU se quedarán esperando, afirmó ayer el Canciller Marcelo Ebrard. En un foro de negocios afirmó que el Gobierno mexicano ha establecido contacto con los equipos de Joe Biden y Donald Trump, pero que esperará los resultados oficiales. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, descartó "un pleito" con Washington tras la negativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de reconocer todavía la victoria electoral de Joe Biden sobre Donald Trump.

"El presidente desde un principio, cuando ganó la elección, los comentarios eran que qué tan grande iba a ser el pleito con Trump, y ahora nos dicen que quizá sea lo mismo con Biden, pero no, se van a quedar con las ganas", expresó Ebrard en el evento virtual de la Cumbre de Negocios. El titular de la SRE hizo estas declaraciones en medio de una polémica porque López Obrador se ha negado a reconocer a Biden como presidente electo "hasta que terminen de resolverse todos los asuntos legales".

Para justificar su postura, López Obrador citó el presunto fraude que él padeció en 2006 y la molestia que le causó que otros líderes mundiales, en particular de España, felicitaran a su rival, el expresidente Felipe Calderón.