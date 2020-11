Ricardo Ferretti técnico de los Tigres, se quejó del arbitraje. Y André-Pierre Gignac también.

Por medio de sus redes sociales, Gignac pidió que los silbantes "se pongan las pilas" ya que no entiende por qué le anularon el tanto que hubiera sido el 2-0 sobre el Atlas y que pudo significar su boleto directo a la liguilla. Además, con esa anotación el francés pudo alcanzar a Jonathan Rodríguez de Cruz Azul en la lucha por el título de goleo.

"No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. ¿Por qué no revisaron el VAR? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite!", escribió arrobando a la Liga MX.

Horas después, el comentarista de ESPN, David Faitelson, criticó la postura del atacante felino y le pidió que se guardara sus críticas hacia el arbitraje. "Gignac: mejor quedarse callados. No le pudieron ganar en casa a un equipo que juega en la Liga MX, pero que en realidad "pertenece" a la Liga de Expansión. Quejarse del árbitro o del VAR no esta al nivel de tu gran capacidad profesional ni tampoco del club que representas", respondió Faitelson.

"A mí nadie me calla...si quiero sacar lo que tengo adentro en las tripas lo voy hacer una y mil veces!!", respondió el francés.

