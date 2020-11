Educación ambiental, excluida de agenda política en Coahuila

La educación ambiental es un tema que ha quedado fuera de la agenda pública en la entidad. Así lo refleja una revisión realizada por El Siglo de Torreón a la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (Semac), una dependencia que debería, por el momento histórico en el que vivimos, promover en la agenda estatal cambios importantes rumbo a un futuro sustentable.

Hace dos años se implementó un programa de Reforestación Social que implicaba entregar árboles a ciudadanos y que estos se hicieran cargo de su cuidado. Los resultados del programa, autorizado por la titular de la Semac, Eglantina Canales, son desconocidos, no hay información sobre el seguimiento hecho a este programa.

Las reglas de operación indicaban que se realizarían revisiones semestrales para supervisar el cuidado de los árboles. En el caso de los ciudadanos que descuidaran o abandonaran el árbol designado, entrarían a un padrón de incumplimiento. Aunque se comprometieron a transparentar esta lista de beneficiarios incumplidos, esta no es de fácil acceso. No se encontró evidencia en el sitio web de la dependencia.

La reforestación urbana es un tema que ha cobrado relevancia en el estado, dado que ayudan a mantener la calidad del aire. De acuerdo a cifras de la propia Secretaría de Medio Ambiente, en la entidad, el 90 por ciento de la población vive en centros urbanos.

"Las ciudades tienen una huella ecológica que con frecuencia rebasa sus límites, debido al crecimiento tan drástico de la población", indica la Semac a través de informes oficiales. Cada día, las zonas urbanas demandan espacios verdes y por ello cobran relevancia las reforestaciones suburbanas y urbanas.

Este medio trató de entrevistar a la secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales, sobre el programa para la creación de áreas con árboles y las acciones implementadas particularmente en Torreón, pero no fue otorgada. La respuesta fue que este tema le compete al Municipio. Además añadieron que este año el estado no ha realizado programas de reforestación.

En los últimos años, el presupuesto de Medio Ambiente ha sufrido recortes. Pasó de 60.3 millones de pesos a 55.6 millones. Este 2020 el recurso otorgado a la secretaría representa el 0.11 por ciento del presupuesto total ejercido por el Gobierno de Coahuila.

Para el activista saltillense y exregidor, Rodolfo Garza, en Coahuila urge un programa de educación ambiental. "No hay interés de la ciudadanía en el tema, porque no se ha promovido nada. No hay educación ambiental", dijo en entrevista.

"Con esta administración y la pasada, donde la titular de la dependencia es la misma, no ha habido programas de educación ambiental. Ellos dicen que sí, pero no es cierto. Yo pedí información a través de la plataforma de transparencia y solo tiene un club ecológico con 700 niños. Les falta promocionar", aseveró.

Rodolfo Garza recordó que en su paso por la administración estatal en el área de Medio Ambiente, en 1999, los clubes ecológicos contaban con cien mil niños. "Los niños participaban y a su vez involucraban a los padres y su maestros".

En otras administraciones se trató que el respeto al medio ambiente fuera un tema que involucrara a las escuelas y los programas educativos, en la actualidad la Secretaría de Medio Ambiente no tiene información sobre programas con la Secretaría de Educación u otras instituciones que fomenten la cultura ambiental.

Respecto a la reforestación urbana dijo que debe existir un planteamiento serio sobre el tipo de árboles que se requiere y especificar dónde se colocarán. La reforestación no solo ayuda a la imagen de las ciudades, sino a amortizar los rayos ultravioleta, y el calor que se genera por la extensión de la carpeta asfáltica.

La conciencia ambiental juega un papel importante en el desarrollo de los municipios, y ello corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y los municipios. Mientras la población se incremente, con ello lo hará la demanda de los espacios verdes y por lo tanto la demanda de reforestación en áreas urbanas y suburbanas en el estado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) marca que las ciudades deben contar con al menos 9 metros cuadrados por habitante de áreas verdes para que las ciudades ofrezcan un ambiente sano a las personas. Y que además esto garantice una mejora en la calidad del aire y la recarga de los mantos acuíferos, entre otros beneficios.

Cabe mencionar que el derecho a un ambiente sano no solo depende de la voluntad política de las administraciones en turno. El artículo 172 de la Constitución de Coahuila establece el derecho de todas las personas de tener un medio ambiente sano y adecuado para el desarrollo, así como la obligación del estado y los municipios de velar por el uso racional de los recursos naturales apoyándose en la solidaridad colectiva.

Pese a que restan poco menos de dos meses en este 2020 se ha completado solamente una tercera parte de la meta de reforestación para el sector Centro de Torreón. De los 900 árboles nativos que se habrían de plantar solamente se contabilizan 300, sin especificar su estado actual, crecimiento y salud.

El programa arrancó el pasado mes de julio por parte de la Dirección de Medio Ambiente de Torreón, misma que destacó la necesidad de generar una mayor cobertura vegetal en las calles del primer cuadro, para ello se habrían de plantar especies como huizache y mezquite en unas 240 cuadras que se ubican entre la calle Múzquiz y la calzada Colón, y del bulevar Independencia al bulevar Revolución.

En un recorrido realizado por El Siglo de Torreón se pudo confirmar que sobre vialidades como Juan Antonio de la Fuente, Hidalgo, Juárez y Abasolo siguen de pie la mayor parte de los árboles ahí colocados por las autoridades en julio pasado, en algunos casos también se pueden observar cajetes con basura o ramas dañadas, aunque la propia Dirección de Medio Ambiente señala que el porcentaje de supervivencia en esa zona en específico es mayor al 90 por ciento y se mantendrá el mismo parámetro una vez que se complete el proyecto de reforestación en esa zona.

El titular de la oficina, Felipe Vallejo, ha precisado que el programa de reforestación del Centro no registra retrasos considerables y que se cumplirá con la meta de los 900 árboles antes del último día de diciembre, aunque para contar con la cobertura vegetal necesaria en el Centro deberán pasar varios meses con cuidados regulares de parte de la autoridad e incluso con la propia colaboración de comerciantes.

Según estimaciones de Medio Ambiente existen en el sector Centro de Torreón unos 1,400 árboles plantados previamente, con los 900 nuevos árboles esperan completar al menos 2,300 para el cierre de este año. Aunque durante el recorrido se pudo observar que muchos de ellos ya no se encuentran en buen estado, están descuidados o con falta de riego. "Necesitamos el apoyo de la gente y por eso los invitamos a que nos ayuden con una tina, con lo que puedan… Entendiendo que esto es para todos", indicó al arranque del programa el funcionario municipal.

No se trata de una situación menor, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la Comarca Lagunera es uno de los seis puntos del país con mayor Índice Ultravioleta (IUV). Durante al menos siete meses del año el impacto solar en las calles de la región (específicamente Torreón) llega a la categoría 11 de la escala de IUV que registra el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), lo que supone un impacto a la salud de la población que regularmente se encuentra expuesta.

"El año pasado cortaron ese árbol de ahí, no sabemos si estuvo legal o no, pero ahí los niños que salían de la escuela se guardaban del Sol, van muchos años y la verdad es que se ve más 'pelona' la ciudad", lamenta Valentina Castro, vecina de la calle Falcón y que señala su cruce con la Matamoros como un área en la que recientemente ocurrió una tala.

No fue la primera ni la única situación de ese tipo. Más situaciones de corte irregular de árboles han ocurrido en el mismo sector Centro, en diciembre de 2019 dos palmas con varias décadas de edad se talaron en la calle Treviño, también ocurrió lo mismo frente a la primaria Centenario con un árbol de al menos 50 años y recientemente en Diagonal Reforma con dos ficus de densa cobertura vegetal, la ciudad sigue quedándose sin sombras.

Para hacer frente a dicho panorama el Ayuntamiento de Torreón abrió una licitación por 2 millones de pesos para la adquisición de árboles nativos y resistentes al clima extremo en La Laguna, se trata principalmente de huizaches, mezquites, limoneros y encinos, mismos que se han estado plantando en otros puntos de la ciudad, especialmente el sector oriente que ha sido identificado como "punto rojo" por las mismas autoridades en términos de poca cobertura vegetal.

A pesar de que reportan avances en el programa general de reforestación municipal, la Dirección de Medio Ambiente apela al cierre de la administración para que se tenga una evaluación respecto al programa como tal, se sostiene que al menos podrán cumplir con la meta del 90 por ciento de supervivencia de las especies, esto gracias a que se trata de árboles de mediana edad y a los que se les realiza un riego regular.