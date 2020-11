Se desata una pelea entre simpatizantes de Trump y Biden tras el resultado de las elecciones

, un reportero independiente, acudió a un rally organizado en, para celebrar el triunfo deen las elecciones presidenciales, en donde obtuvo más de 290 votos electorales en el colegio electoral para derrotar a, pero manifestantes conservadores irrumpieron en las celebraciones y comenzaron a discutir con los integrantes del otro grupo.

Las discusiones rápidamente escalaron a los golpes y varias personas terminaron en el piso tras haber recibido golpes y empujones, lo que provocó que un bando se cruzara la calle y ambos grupos terminaron gritándose de una banqueta a otra.

La victoria de Biden no fue bien recibida entre los republicanos, quienes, incluyendo a Trump, acusaron a los demócratas de haberse robado la elección a pesar de que no cuentan con evidencia para sostener sus declaraciones.

Fights breaking out between opposing groups at the Stop the Steal rally in Lansing #Protests2020 #StopTheSteal #Lansing pic.twitter.com/Oip0Fesjzb