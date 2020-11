'Por prudencia', AMLO no felicita a Joe Biden

A diferencia de otros jefes de Estado que felicitaron casi de inmediato al candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó casi siete horas después para emitir algún comentario y señalar que, por prudencia y respeto a la autodeterminación de los pueblos, esperará a que legalmente se defina la contienda.

La tardanza del Ejecutivo y su decisión de postergar su reconocimiento a algún ganador fue secundada por Morena y sus aliados de la 4T, ya que hasta el cierre de esta edición ni la dirigencia nacional ni los coordinadores de bancada o la presidencia del Senado se habían pronunciado en torno al tema. La posición de Morena contrastó con la de la oposición y otros actores políticos que inundaron las redes sociales en apoyo a Biden, así como de críticas al Presidente de México por no definirse al respecto. Integrantes del gabinete federal tampoco definieron alguna posición de apoyo al candidato del Partido Demócrata.

"Vamos a esperar a que se terminen de resolver todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno", aseguró, desde Villahermosa, López Obrador, casi en punto de las 18:00 horas.

Otros mandatarios, como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, felicitaron a Biden alrededor de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Este sábado el Ejecutivo viajó de manera urgente a su natal Tabasco para encabezar las acciones de apoyo a la población afectada por las inundaciones y el desfogue de la prensa Peñitas. En conferencia, fue cuestionado sobre el eventual triunfo del candidato demócrata sobre el presidente Donald Trump.

Al respecto, expresó que con ambos contendientes tiene buenas relaciones, pero, dijo, no se subirá a la "cargada".

"El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado. Con el candidato Biden lo mismo, lo conozco desde hace más de 10 años (...) le presenté una carta, dándole a conocer el porqué de nuestro movimiento y de nuestra lucha, hablamos sobre la política migratoria.

"No hay malas relaciones, sólo que yo no puedo decir que felicito a un candidato o felicito al otro porque quiero esperar a que termine el proceso electoral", dijo. López Obrador recordó que en México, en la elección presidencial de 2006, como opositor, padeció de las "cargadas" cuando "nos robaron la Presidencia. Todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos estaban reconociendo a los que se declararon ganadores".

Reiteró que una vez que el país vecino termine sus procesos legales y que se resuelva quién triunfó, entonces México dará a conocer su reconocimiento.

En contraste, la oposición se volcó en felicitar al candidato demócrata de Estados Unidos. El líder nacional del PAN, Marko Cortés, felicitó a Biden por su triunfo electoral y opinó que esta es una oportunidad para construir una relación bilateral basada en el respeto mutuo.

En tanto, los gobernadores de Acción Nacional y los que integran la Alianza Federalista también felicitaron a Biden.

Por otro lado, el representante demócrata Joaquín Castro, criticó la negativa de Andrés Manuel López Obrador de felicitar a Joe Biden y afirmó que ello "representa un impresionante fracaso diplomático del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en momentos en que la entrante administración de Biden está buscando marcar el inicio de una nueva era de amistad y cooperación con México"