Así recibieron a Donald Trump en la Casa Blanca tras su derrota

En Washington D.C, la mayoría se posicionó al exterior de la Casa Blanca para realizar cánticos y porras para celebrar que Donald Trump no continuará con su mandato en 2021.

Luego de que el presidente Trump fuera captado en un campo de golf donde recibió la noticia de su derrota, el mandatario regresó a la Casa Blanca escoltado por varias camionetas y policías.

Personas que se encontraban en el lugar captaron el impactante recibimiento que tuvo; la mayoría de los simpatizantes de Biden lanzaron su dedo medio en señal de desprecio.

En Twitter las imágenes no tardaron en volverse viral y recibir miles de reacciones.

Video of crowds reacting to Donald Trump driving back to the White House. pic.twitter.com/CL7opWREaO