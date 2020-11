AMLO esperará a que termine el proceso electoral para felicitar al ganador en EUA

Este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atendió a los medios de comunicación, informado sobre las inundaciones del estado de Tabasco.

AMLO abrió su conferencia hablando sobre las medidas que se están tomando para apoyar a la ciudadanía ante las crecidas de ríos y arroyos esto debido a las lluvias atípicas en la zona.

Obrador dijo que el gobierno de México apoya a los tabasqueños, mencionando que cuentan con el apoyo total ante esta situación complicada que vive el estado.

Manuel Barlett habló de la situación en Tabasco tras la pregunta de una reportera mencionando ‘que si estaba satisfecho con su venganza’, a lo que el titular de la CFE mencionó que él solo seguía órdenes del presidente ya que en este momento se trabaja en equipo.

Los cuestionamientos contra la CFE no cesaron, preguntando sobre las inconformidades de la población ya que consideran que no se ha hecho un buen trabajo.

López Obrador dijo que la Marina y la Sedena pondrán comedores para los damnificados por las lluvias, mencionando que si se tienen que dar despensas se hará, todo con la coordinación del gobernador de Tabasco.

Amlo mandó un mensaje a los tabasqueños que los afectados estén tranquilos, que todos serán apoyados afirmando que en administraciones anteriores solo se dedicaban a robar y que en esta administración nadie se quedará sin ser atendido.

Con respecto al triunfo de Biden mencionó que se conocen desde hace diez años confirmando que no exite algún conflicto con él, sosteniendo que le envió un carta en aquel entonces cuando el demócrata era Vicepresidente de EUA, pero AMLO no quiso felicitar a un ganado ya que aún no termina en su totalidad el conteo de votos, recordando las ocasiones en las que no triunfó en el 2006 en su aspiración a la presidencia de México y prefiere no cometer una ‘imprudencia’ diciendo que ‘el respeto al derecho ajeno, es la paz’ y dejó en claro que no hay conflicto con ninguno de los dos candidatos (Trump y Biden), pero felicitará al ganador hasta que termine el computo total.