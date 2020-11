Kim Kardashian celebra victoria de Biden; llueven memes de su 'traición' a Kanye West

La modelo compartió por medio de su cuenta en Twitter, una foto de Biden junto a Kamala Harris donde se les ve alzar los brazos, agregando tres corazones azules en la publicación, misma que se convirtió en blanco de memes relacionados con su esposo Kanye West, quien también competía por la presidencia de los EUA.

Con poco más de 60 mil votos, West intentó llegar a la presidencia como candidato independiente quedando por debajo del activista Howie Hawkins, del Partido Verde.

Como era de esperarse, internautas aprovecharon para bromear acerca de la respuesta de Kardashian ante los resultados finales de las elecciones.

