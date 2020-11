'Voy a volver'; el mensaje de un enfermero chihuahuense antes de morir 'por COVID-19'

El mensaje de despedida de un enfermero que habría perdido la vida tras contagiarse de COVID-19, se ha viralizado en redes sociales debido a lo emotivas que resultan sus palabras para el público.

Identificado como Sergio Humberto Padilla Hernández, de 28 años y graduado de la licenciatura de Enfermería, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, habría sufrido complicaciones tras contraer la enfermedad de COVID-19, mismas que lo llevaron a ser intubado.

En el video que muestra a Padilla Hernández momentos antes de ser intubado, se escucha a éste decir 'que una vez que se recuperara, volvería a ver a sus familiares y amigos', confiado de que lograría superar la enfermedad.

"Quiero que pase lo que pase, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy, porque voy a volver, no es un adiós, estoy seguro que voy a volver, es cuestión de unos días en los que me recupero primeramente Dios y vamos a salir adelante, los volveré a ver amigos, familia los amo", dice Sergio en el mensaje que fue grabado sólo unas horas antes de morir.

Últimas palabras de Sergio Humberto Padilla Hernández, antes de ser intubado y horas después fallecer pic.twitter.com/7Op9RHVTAc — Ismael (usa el cubrebocas) (@1979_isma) November 7, 2020

Por medio de una publicación en Facebook, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, lamentó el fallecimiento del enfermero, expresando sus condolencias a los familiares y amigos de éste.